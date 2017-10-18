В Министерстве экономики Казахстана заявили о своей готовности выделить Кыргызстану 100 млн долларов в виде технической помощи при вхождении в ЕАЭС. В министерстве добавили, что несмотря на дипломатический скандал между странами, власти Кыргызстана не говорили об отказе от помощи.

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов заявил, что власти Кыргызстана не заявляли об отказе на получение гуманитарной помощи.

«По части технической помощи, которая исходит из 100 млн долларов в рамках присоединения Кыргызской Республики к ЕЭАС, здесь каких-либо отказов на сегодняшний день не прозвучало. Мы в плановом порядке двигаемся по выделению средств из республиканского бюджета», — сказал Султанов.

По словам министра, кроме Казахстана, который выделяет Кыргызстану 100 млн долларов в виде гранта, Кыргызстану 200 млн долларов предоставит Россия.

Соглашение о предоставлении гуманитарной помощи подписали 9 февраля 2017.

Техническая помощь со стороны Казахстана будет направлена на составление дорожных карт по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, на обустройство и техническое оснащение таможенных пунктов, а также на совершенствование ветеринарной и карантинной систем

Ухудшение ситуации на кыргызско-казахской границе

В сентябре 2017 года один из экс-кандидатов в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Это привело к дипломатическому скандалу между странами.

МИД Кыргызстана назвал встречу «попыткой влияния на выбор народа», а президент Атамбаев обвинил казахские власти в «любви к Бакиевым». Он также заявил, что власти Казахстана «разворовывают богатства» своей страны.

Сам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «враньем» заявления о том, что он якобы поддерживает Бабанова.Все это привело к тому, что на кыргызско-казахской границе усилили пропускной контроль. С 10 октября на границе с Казахстаном люди до сих пор стоят в больших очередях и с трудом проходят границу.



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