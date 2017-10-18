В недавно отремонтированном подземном переходе на пересечении проспектов Чуй и Манаса снова протекает потолок. Впервые бишкекчане сообщили о протечке всего через 20 дней после торжественного открытия перехода. Мэрия потратила на ремонт подземного перехода 27 млн сомов.

В мэрии Бишкека в интервью журналисту Kloop.kg сказали, что ремонт кровли и устранение протечки будет производиться за счет подрядчика.

Это уже второй случай протекания кровли в недавно отремонтированном подземном переходе возле Филармонии. В первый раз, бишкекчане сообщили о протечке всего через 20 дней после введения перехода в эксплуатацию.

Подземный переход был торжественно открыт 29 сентября. Однако, как только прошел первый дождь, обнаружилось, что потолок в подземке протекает. Тогда в мэрии заявили, что строители не учли гидрозащиту для навесных каркасов.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов заявил, что в течении нескольких дней неполадки устранят.

«Мы сейчас этим занимается, крышу ремонтируют. В прошлый раз со стороны мэрии и магазина Океан ремонтировали, сейчас вот со стороны филармонии ремонтируем», — сказал Глава Управления капитального строительства Койчогул Ибраимов.

Компания «Главтехинвест», которая занималась ремонтом подземки, должна была за свой счет отремонтировать потолок подземки.

Подземный переход был капитально отремонтирован летом 2017 года. На реконструкцию у строителей ушло два месяца. Ремонтные работы провели из-за того, что подземный переход был в «предаварийном состоянии».

На ремонт перехода потратили 27 млн сомов.

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