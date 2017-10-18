В Таджикистане три актера музыкально-драматического театра получили официальный документ на ношение бороды. В Таджикистане действует запрет на бороды, разрешение актеров действует лишь до окончания показа спектаклей.
Актерам Канибадамского театра Хушнуди Дадо, Фарруху Ваитову и Фарходу Тухташеву дали официальный документ, разрешающий бороду, после того, как их задержали правоохранительные органы.
Актеров поставили на учет и отпустили, когда узнали, что ношение бороды артистам необходимо для роли в театре.
Документ с разрешением на ношение бороды актерам дали до тех пор, пока спектакль с их участием будет идти на сцене.
Запрет на бороды
С 2009 года в Таджикистане действует негласный запрет на ношение бороды, а в 2017 году отращивать бороду официально запретили школьникам.
Также ученики не могут носить хиджабы, короткие юбки, рваные джинсы, макияж и маникюр. Но девочкам разрешается ходить на учебу в национальных платках и тюбетейках.
Кроме того, президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон об обязательном ношении традиционной одежды и знании таджикского языка
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно высказывался против чрезмерной исламизации. Он призывал граждан сохранять традиционные ценности, отказываясь от ношения мусульманской одежды в пользу национальной.
«Всевышнего познают умом и поклоняются ему сердцем, а не одеянием, сатром, хиджабом, чалмой и бородой», — сказал он.
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