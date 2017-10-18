В Удмуртской республике Российской Федерации суд заключил арестовал на один месяц 25-летнего кыргызстанца за то, что он позвонил на станцию скорой помощи города Глазов и сообщил о заложенной бомбе. В результате его звонка из здания учреждения эвакуировали более 200 человек.

Глазовский районный суд 16 октября заключил кыргызстанца в следственный изолятор сроком на один месяц.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу лица, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма», — сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, днем 13 октября подозреваемый позвонил в межрайонную больницу и сообщил: «Ваше здание заминировано, у вас есть 5 минут. Я не шучу».

После этого звонка из здания больницы эвакуировали более 200 человек, среди которых были были врачи и пациенты. Также сообщается, что для эвакуации были задействованы множество сотрудников полиции и МЧС.

Вечером этого же дня полицейские задержали 25-летнего кыргызстанца без постоянного места жительства и регистрации.

В сентябре этого года в крупных городах России прошла волна ложных анонимных звонков о бомбах. Власти эвакуировали людей из школ, детских садов, университетов, госучреждений, кинотеатров и торговых центов.

Следственный комитет России сообщил, что звонки совершались из-за рубежа четырьмя гражданами России. У следствия есть предположения, что у них есть сообщники в России, расследование продолжается.

Ущерб от ложных звонков о бомбах, предположительно, составил более 300 млн рублей.

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