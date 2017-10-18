Министерство коммуникаций Казахстана заявляет, что может ограничить ввоз товаров из Кыргызстана на свой рынок. Это случилось после того, как на кыргызско-казахской границе задержали грузовики с «зараженными фруктами».

Казахские пограничники 16 октября задержали грузовые машины с «крупной партией зараженных фруктов».

По их словам они были заражены карантинными вредителями: червцом Комстока, восточной плодожоркой и азиатской ягодной дрозофилой. Весь зараженный товар отправили обратно в Кыргызстан.

В Министерстве коммуникаций и информации Казахстана заявили, что если ввоз такой продукции продолжится, власти ограничат ввоз товаров из Кыргызстана.

В ведомстве также отметили, что с 10 по 17 октября проверили более 800 грузовиков и выявили 20 фактов нарушений транспортного законодательства.

«Из них каждое восьмое следовало с грубыми нарушениями транспортного законодательства Республики Казахстан. В результате наложено административного штрафа на сумму 5,6 млн тенге (более 80 тысяч долларов). С начала усиления фитосанитарного контроля досмотрено 127 грузовых автомашин, всего выявлено 20 фактов нарушений», — заявили в ведомстве.

Усиление контроля на кыргызско-казахской границе

Ухудшение ситуации на границе началось 10 октября на фоне дипломатического скандала между Кыргызстаном и Казахстаном.

После этого казахские пограничники перешли на усиленный режим работы, объяснив это «плановой операцией» по поимке террористов и преступников.

В результате это привело к автомобильным заторам и очередям которые продолжаются на пропускных пунктах по сей день.

Также казахские власти объявили об усилении ветеринарного контроля на границе, чтобы уменьшить объем «серого импорта».

Пяти молокоперерабатывающим компаниям из Кыргызстана уже запретили ввозить продукцию в Казахстан.

Атамбаев в своей речи 15 октября заявил, что если ситуация на границе не изменится, он созовет экстренное совещание президентов стран ЕАЭС.

Правительство Кыргызстана 17 октября обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) считая, что Казахстан таким образом нарушает «ключевые» нормы соглашения по тарифам и торговле и соглашения об учреждении Всемирной торговой организации.

Минэкономики также отметило, что действия казахской стороны на границе противоречит принципам ЕАЭС.

В ответ казахские власти попросили «не политизировать проблемы на границе» и считают обвинения Кыргызстана «необоснованными».

Предприниматели терпят убытки

Экономический эксперт Азамат Акенеев сказал, что если в ближайшее время ситуация на границе не изменится, это может привести к «катастрофе бизнес сообщества» в Кыргызстане.

«Уже сейчас некоторые поставщики из других стран отказываются отправлять нам товары и сырье, потому что выехать обратно будет очень сложно. Предприниматели терпят огромные убытки. Таким образом может возникнуть нехватка товаров народного потребления, скоропортящихся продуктов», — говорит эксперт.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Нурлан Мусуралиев сказал, что казахские пограничники относятся к кыргызстанцам «предвзято».

«Сейчас на границе мы видим предвзятое отношение казахской стороны по отношению к нам. Элементарно на границах есть специальные рентген-аппараты для досмотра груза, но именно наших водителей заставляют вручную все открывать и показывать», — говорит он.

В ассоциации международных автоперевозок заявляют, что такая ситуация наблюдается на всех пограничных пунктах.

«Наших водителей досматривают. И цепляясь буквально к мелочам, разворачивают обратно. К сожалению, никак на ситуацию мы повлиять не можем», — сказали в организации.

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