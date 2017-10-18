После восьми лет заключения 67-летний правозащитник Ганихон Маматхонов досрочно вышел на свободу. Правозащитник защищал права фермеров и боролся с детским трудом.

Как пишет Озодлик, при выходе из колонии правозащитника встретил независимый журналист из Ташкента Абдурахман Ташанов.

Посольство США в Узбекистане прокомментировало освобождение активиста.

«Это освобождение стало очередным после недавних освобождений нескольких узников совести и дополнительным положительным шагом, демонстрирующим приверженность Правительства к соблюдению международных стандартов в области прав человека», — заявляют в посольстве.

Ганихон Маматхонов защищал права фермеров и боролся с детским трудом в Ферганской долине.

В 2009 году один из председателей фермерских хозяйств обвинил его в требовании взятки в размере шести миллионов сумов за помощь в решении земельного вопроса.

Правозащитника приговорили к шести годам заключения за «мошенничество». Позже суд сократил срок до четырех лет заключения.

Однако, после истечения срока наказания, в 2014 году суд продлил срок пребывания на два года за нарушение режима места заключения.

Летом 2016 года срок был продлен еще на два года по этому же обвинению.

Все эти годы коллеги Маматхонова и международные правозащитные организации заявляли, что правозащитник не виновен. Они ссылались на то,что Маматхонов был наказан за свою профессиональную деятельность.

С приходом к власти президента Шавката Мирзиёева из тюрьмы вышел ряд политзаключённых журналистов и правозащитников.

На свободу вышел независимый журналист Мухаммад Бекжан, которого держали в тюрьме с 1999 года, активист Самандар Куканов, который просидел в тюрьме 23 года, и ряд других деятелей.

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