Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили провел митинг у здания Верховной Рады в Киеве. На акции протеста он призвал президента Украины Петра Порошенко уйти в отставку.

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 17 октября призвал президента Украины Петра Порошенко уйти в отставку.

Об этом политик заявил во время митинга у здания Верховной Рады в столице Украины — Киеве. Саакашвили сказал, что акция протеста может стать бессрочной, если украинский парламент не примет закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Другие требования протестующих — изменение избирательного законодательства и организация антикоррупционных судов.

Всего у здания Рады собралось более 5 тысяч человек, сообщают организаторы. Помимо Киева, акции протеста проходят и в нескольких других городах Украины. За порядком в столице следили 3 тысячи правоохранителей, центр Киева перекрыли.

В ходе акции между полицией и митингующими начались столкновения, по предварительным данным пострадало несколько человек.

Что экс-президент Грузии делает в Украине?

Власти Украины лишили Саакашвили гражданства и запретили ему въезд в страну летом 2017 года. После этого политик заявил, что таким образом Порошенко «наплевал на конституцию» лишив его гражданства, когда он находился за рубежом.

«Я прожил на Украине более 13 лет, участвовал в трех революциях. У меня лишь одно гражданство — украинское, и я не буду его лишен. Я не останусь где-либо еще и не изменю свой статус, я буду бороться за свое законное право вернуться на Украину», — сказал он.

В сентябре этого года он прибыл в Украину, его сторонники прорвали кордон на украинско-польской границе и ввели его в страну. После приезда он начал поездку по всей стране, встречаясь со своими сторонниками.

В свою очередь власти страны обвинили политика и его сторонников в незаконном пересечении границы. В конце сентября его признали виновным и обязали выплатить штраф в 3,4 тысячи гривен (около 130 долларов).

Ранее МВД возбудило против политика и его сторонников уголовное дело. Им грозило до 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

Однако генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал, что Саакашвили и его сторонников не арестуют за пересечение границы. Уголовное наказание будет ждать тех, кто участвовал в драке на украинско-польской границе в ходе которой пострадали полицейские.

За что Саакашвили лишили гражданства Украины?

Саакашвили лишили украинского гражданства 26 июля по указу Порошенко.

Как пояснили в Государственной миграционной службе Украины, причиной стало то, что политик при заполнении анкеты на получение гражданства указал ложные данные.

В анкете экс-президент Грузии написал, что не находится под следствием ни на Украине, ни за ее пределами. Однако, по официальным данным, Саакашвили заочно арестован в Грузии.

В Грузии его обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям — «Растрата государственного бюджета» и «Превышение должностных полномочий».

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013-й год. Он бежал из страны после того, как начались расследования коррупционных сделок его сторонников и самого Саакашвили.

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