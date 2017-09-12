Власти крупных городов России уже три дня проводят эвакуацию людей из школ, детских садов, университетов, государственных учреждений, кинотеатров и торговых центров. Пока неизвестна точная причина эвакуаций, но в администрациях некоторых городов заявили об анонимных звонках о бомбах.

Пока точно неизвестно, кто совершает анонимные звонки, но эвакуации по крупным городам России проходят уже три дня.

Первым городом, где власти провели экстренную эвакуацию населения стал Омск. Вечером 10 сентября полиция эвакуировала администрацию города по анонимному звонку, но прибывшие на место саперы бомбу не обнаружили.

Утром 11 сентября ситуация повторилась и мэрию города снова эвакуировали из-за звонка. Бомбу в здании также не обнаружили.

Позже в Омске эвакуировали людей из крупных гостиниц, рынков и школы.

Сразу в нескольких крупных городах 11-12 сентября России проводилась эвакуация жителей. Людей выводили из школ, торговых центров, администраций в Красноярске, Перми, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске, Челябинске, Ставрополе, Уфе, Магадане, Рязани, Калининграде.

Власти некоторых городов официально заявили, что людей эвакуируют из-за телефонных террористов.

Управление МВД по Челябинской области сообщило, что вечером 11 сентября в полицию на протяжении трех часов поступали сообщения о подозрительных предметах. Звонившие использовали IP-телефонию.

Власти Челябинска созвали внеочередное совещание антитеррористической комиссии, усилили меры безопасности и досмотр на входе в популярные городские заведения и здания общественного значения.

Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту заведомо ложных сообщений о бомбах. Власти Брянска назвали эвакуации учениями.

В Сургуте Управление Федеральной службы безопасности также объяснило эвакуацию людей антитеррористическими учениями.

Однако федеральные ведомства пока не объясняют, что происходит. В МЧС и МВД заявили, что никаких учений они не проводят, а спецслужбы отказались комментировать ситуацию.

По теме: