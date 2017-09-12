Верховный суд оставил в силе решение местных судов о признании продажи ипподрома «Ак-Кула» частной компании в 1998 году недействительной. Теперь районная прокуратура Бишкека через суд требует передачи ипподрома в государственную собственность.

Суд постановил, что в 1998 году Министерство сельского и водного хозяйства продало республиканский ипподром «Ак-Кула» частной компании.

Согласно документам, в 1995 году ипподром передали в собственность мэрии Бишкека, поэтому у Минсельхоза не было прав на продажу ипподрома.

«У Минсельхоза не было полномочий по распоряжению указанным имущественным комплексом, поскольку на тот момент ипподром был выведен из ведения министерства, следовательно, сделка является недействительной», — сказано на сайте генеральной прокуратуры.

Ленинская районная прокуратура подала иск в межрайонный суд Бишкека с требованием передать ипподром государству.

Власти планируют провести реконструкцию комплекса в 2018 году, после того как «Ак-Кула» перейдет в государственную собственность. На ремонт планируют выделить 650 млн сомов.

После ремонта на ипподроме будет пять с половиной тысяч мест, тогда как сейчас он может вместить только три тысячи человек.

Скандал на ипподроме

Правительство решило реконструировать ипподром в мае 2017 года после скандала во время праздничных скачек на Нооруз.

Чтобы увидеть состязания зрители начали лезть на деревья и металлическую арку из-за нехватки мест.

После этого в Министерстве внутренних дел заявили, что «Ак-Кула» не соответствует требованиям безопасности, а Федерация кок-бору не смогла организовать игры на должном уровне.

Милиция обещала оштрафовать зрителей и провести служебное расследование в отношении правоохранителей, следивших за порядком на ипподроме.

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