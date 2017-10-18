Министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков заявил, что ученые-археологи «раздули скандал искусственно» для того, чтобы снять его с должности. Ученые обратились к президенту с просьбой вернуть мумию обратно в музей и уволить министра культуры после того, как мумия была захоронена.

Министр культуры Туголбай Казаков 17 октября провел пресс-конференцию, посвященную скандалу вокруг захоронения мумии из Исторического музея.

Ранее археологи и историки, возмущенные захоронением мумии, обратились к президенту с требованием уволить Казакова.

На пресс-конференции министр заявил, что ученых волнует только его увольнение, а не возвращение исторического экспоната в музей.

«Почему этот вопрос так раздувают? Открою вам секрет: очень давно хотят ухода министра культуры с должности. Эта бедная мумия более 60 лет никому не нужна была. Она стояла просто как экспонат», — сказал Казаков.

По его словам, на содержание мумии в музее нет ни средств, ни специалистов. Министр добавил, что «дело не в мумии, а в нем».

«Если меня сегодня снимут с должности, вопрос решится. Пусть меня хоть расстреляют, но над мертвыми издеваться нельзя», — заявил Казаков.

Также Казаков утверждает, что в музее оставили частичку кожи и волос мумии — этого достаточно для проведения исследований.

Обращение археологов к президенту

Мумию захоронили в Баткенской области 14 октября. Спустя три дня, 17 октября археологи и историки обратились к президенту Алмазбеку Атамбаеву с просьбой вернуть мумию в Исторический музей в Бишкеке.

Специалисты расценили захоронение экспоната как «акт вандализма» и потребовали уволить министра культуры Туголбая Казакова. Под обращением подписались 18 археологов и историков.

«Мумия — достояние кыргызстанской, но и мировой науки, и потому она должна быть частью музейной коллекции. Мы надеемся на ваше скорейшее вмешательство в это дело, на возврат мумии в стены музея и на то, что ответственные деятели, совершившие акт такого вандализма, понесут наказание», — заявили ученые.

Захоронение мумии

Решение о захоронении мумии приняли 12 октября в Министерстве культуры Кыргызстана. Через два дня ее похоронили в селе Кара-Булак Баткенской области. Она находилась в Историческом музее почти 60 лет.

Причиной захоронения чиновники назвали то, что не проводились научные исследования мумии из-за отсутствия специального оборудования. Также по словам министра культуры Туголбая Казакова, за мумией не следили и поэтому ее нужно захоронить, пока она не «превратилась в прах».

«Мы — мусульмане, и согласно нашему шариату нельзя умершего человека хранить долго и надо мумию захоронить», — заявил Казаков.

Однако он добавил, что доступ к мумии для будущих исследований будет предоставлен желающим.

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