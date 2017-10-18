Власти страны повысили оплату в детсадах в 10 раз. Возмущенные повышением цен родители вышли на акцию протеста. Местные власти объясняют повышение тарифов отменой льгот на электричество, газ и воду.

Воспитатели детсадов в Туркменистане 9 октября объявили родителям о том, что месячная оплата за обучение и уход за детьми в дошкольных учреждениях вырастет в 10 раз.

До повышения тарифов оплата за одного ребенка в месяц составляла 8 манатов (156 сомов). Сейчас же месячная оплата за одного ребенка составляет 80 манатов (1560 сомов).

Для семей, в которых три ребенка и более, новые тарифы составляют 40 манатов (784 сома). Для матерей-одиночек оплата составит 10 манатов (196 сомов).

Реакция персонала в детсадах

Заведующие обеспокоены тем, что родители начали забирать своих детей из детсадов. По их мнению, это может привести к сокращению персонала.

Местные власти обязали воспитателей и нянечек платить за детей, чьи родители не могут оплатить услуги детсада по новым тарифам. В случае отказа, сотрудникам поступают угрозы, что детский сад могут закрыть вообще.

Некоторые воспитатели и педагоги пытаются договориться с родителями о совместной оплате за обучение ребенка в детсаду.

Реакция родителей

Известие о повышении тарифов возмутило родителей, чьи дети посещают детсады.

В городе Дашогуз, у здания мэрии собралось около двухсот протестующих. Среди них, в основном, были женщины с детьми.

Подобная акция прошла в Болдумсазском районе на севере страны. Там десятки недовольных родителей собрались у районной администрации.

Как сообщает «Азатлык», власти объяснили протестующим, что повышение тарифов в детских садах случилось из-за отмены льгот на воду, газ и электричество.

Власти уже закрыли восемь детсадов и предложили составить список семей, в которых могут оплатить уход и обучение своих детей в дошкольных учреждениях.

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