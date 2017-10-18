Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков впервые задержали шесть человек, подозреваемых в продаже наркотической курительной смеси спайс через интернет. У задержанных изъяли крупную партию синтетического наркотика.
Спецслужбы задержали подозреваемых в организации «сети распространения психотропных веществ» в Бишкеке 5 октября. В группу из шести человек входили граждане России, Кыргызстана и Узбекистана.
По версии следствия, подозреваемые создали и контролировали обширную сеть продажи спайса через зашифрованные интернет-магазины, используя электронные счета Qiwi для получения оплаты за продажу наркотика.
Для конспирации лидеры группировки систематически меняли счета электронных кошельков.
Оперативники считают, что задержанные сначала переводили деньги на электронные счета в Кыргызстане, а затем в Казахстан. После деньги шли в Армению, и в конце концов, они оказывались на счетах, зарегистрированных в России в Москве.
Таким образом, задержанных обвиняют не только в наркоторговле, но и в «легализации доходов, полученных преступным путем».
У них изъяли 110 пакетов спайса, а также концентрат психотропного вещества для создания спайса весом в 90 граммов.
Из имеющегося наркотика задержанные могли изготовить почти три килограмма курительной смеси спайс на общую сумму в 2,7 млн сомов.
В ведомстве отмечают, что впервые за всю историю Кыргызстана задержаны все основные участники наркогруппировки, продающие спайс через интернет.
Против задержанных возбуждено уголовное дело за «незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозку наркотических веществ». Суд заключил подозреваемых в СИЗО на два месяца.
Спайс в Кыргызстане
Синтетический курительный наркотик спайс запретили в Кыргызстане в 2015 году после появления на стенах зданий Бишкека объявлений о продаже этого наркотика. Первое уголовное дело на продавца спайса возбудили в декабре 2015 года.
«Спайс» — это общее название для курительных смесей, которые содержат различные синтетические вещества; основными ингредиентами спайса являются синтетические каннабиноиды.
Оба синтетических вещества запрещены в некоторых странах Европы, США, России, Беларуси, Украине, Чили, Японии, Канаде, Турции, ОАЭ, Южной Корее и Австралии.
Европейский центр мониторинга за наркотиками и наркозависимостью писал в своём обзоре за 2009 год, что спайсы стали распространяться в Европе в 2006 году под видом благовоний c психоактивным эффектом.
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