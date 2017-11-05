В больнице турецкого города Денизли после 50 дней комы скончалась 22-летняя кыргызстанка. Девушка приехала в Турцию работать няней и попала в больницу с инфекционным заболеванием.

Около 50 дней находилась в коме кыргызстанка Ширин Бейшембекова и умерла, так и не придя в со.

Девушка попала в больницу с инфекционным заболеванием, в течение месяца ее лечение оплачивал работодатель.

После к дочери приехала мать, а лечение оплачивали неравнодушные люди.

По словам телеведущей Ассоль Молдокматовой, поддерживающей контакт с семьей погибшей, вопрос с перевозкой тела в Кыргызстан решен, однако требуются авиабилеты для матери погибшей.

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