Системы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету на северо-востоке Эр-Рияда. Ее запустили из Йемена.

Как сообщает Al Jazeera, баллистическую ракету запустили йеменские повстанцы-хуситы.

Целью повстанцев был международный аэропорт Эр-Рияда.

Повстанцы запустили ракету 4 ноября в 20 часов по местному времени.

Системы ПВО сбили ее в 35 километрах от аэропорта.

Обломки ракеты разбросало рядом с аэропортом.

По данным местных властей, никто не пострадал. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Повстанцы утверждают, что ракета попала в аэропорт.

«Мы в очередной раз доказали, что столицы наших врагов не защищены от наших ракет», — сообщили они в твиттере.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками против повстанцев-хуситов.

Саудовская Аравия в 2015 году нанесла авиаудары по позициям хуситов, поддержав власти Йемена. ООН утверждал, что пострадали мирные жители.

Йеменские повстанцы регулярно обстреливают ракетами приграничные районы Саудовской Аравии.

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