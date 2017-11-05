Системы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету на северо-востоке Эр-Рияда. Ее запустили из Йемена.
Как сообщает Al Jazeera, баллистическую ракету запустили йеменские повстанцы-хуситы.
#فيديو : بقايا الصاروخ الباليستي سقطت بالقرب من مطار الملك خالد الدولي في #الرياضhttps://t.co/FSAWXZJgWX
— جريدة الرياض (@AlRiyadh) November 4, 2017
Целью повстанцев был международный аэропорт Эр-Рияда.
Повстанцы запустили ракету 4 ноября в 20 часов по местному времени.
Системы ПВО сбили ее в 35 километрах от аэропорта.
Обломки ракеты разбросало рядом с аэропортом.
По данным местных властей, никто не пострадал. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
Повстанцы утверждают, что ракета попала в аэропорт.
«Мы в очередной раз доказали, что столицы наших врагов не защищены от наших ракет», — сообщили они в твиттере.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками против повстанцев-хуситов.
Саудовская Аравия в 2015 году нанесла авиаудары по позициям хуситов, поддержав власти Йемена. ООН утверждал, что пострадали мирные жители.
Йеменские повстанцы регулярно обстреливают ракетами приграничные районы Саудовской Аравии.
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