Двух сотрудников изолятора в Сокулуке арестовали из-за побега подозреваемых

Прокуратура возбудила уголовное дело против двух сотрудников изолятора временного содержания в Сокулуке. Их обвиняют в «халатности», которая привела к побегу четверых подозреваемых.

Пресс-секретарь ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов сообщил в интервью журналисту Kloop.kg, что милиционеры взяты под стражу и водворены в изолятор.

«Прокуратура обнаружила в их работе халатность. Они неправильно несли службу. Дальше уже расследование покажет, виновны они или нет» — сказал Токтосунов.

Он добавил, что расследование по факту побега заключенных продолжается.

Сокулукская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух задержанных по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Халатность».

Четверо подозреваемых в тяжких преступлениях сбежали из ИВС утром 27 ноября и скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники милиции Первомайского района Бишкека задержали Бакыта Дилдешова и Рамиля Базаркулова вечером того же дня.

После задержания оба мужчины признались, что не знают, почему сбежали, но сожалеют о содеянном. Базаркулов подозревается в убийстве, а Дилдешев в разбое.

Еще двое подозреваемых — Багият Ачылдурдиев и Кайрат Джанботоев — находятся в розыске.

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