Рахмон и ангелы. Президенту Таджикистана посвятили театральную пьесу

Драматург Абдугаффор Абдуджаббор посвятил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону пьесу «Назаркарда». Она описывает жизнь Рахмона и заканчивается тем, что президент становится «глобальным политическим лидером XXI века».

По сюжету пьесы «Назаркарда» («Избранный» — прим. редакции), Рахмону — 40 лет и его только избрали председателем Верховного Совета Таджикистана. Кроме него, в пьесе прописаны роли для его матери и членов семьи. Упоминается также первый президент России Борис Ельцин.

Абдуджаббор описывает встречи президента с таджикскими и иностранными журналистами, представителями культуры, а также с «клеветниками и ябедами».

Автор использует «мифические образы ангелов», которые «подтверждают мысль автора о богоизбранности Эмомали Рахмона».

«Ангел обращается к Эмомали Рахмону, извиняясь за вмешательство в ход его мыслей. Председатель же не узнает его и спрашивает кто он, и как он пробрался через охрану прямо в его кабинет. Ангел отвечает, что не видел охраны, на что Рахмон отвечает, что сейчас ему не до шуток», — отрывок из третьей главы «Назаркады».

Каждая глава пьесы посвящена тому или иному событию из жизни и политической карьеры президента.

«Он дает несколько дельных советов по установлению мира в Таджикистане. Ангел говорит, что председатель совершил подвиг — невзирая на опасность, посетил горячие точки. В ответ Эмомали Рахмон, проявляя скромность, говорит, что это не подвиг, а обычная работа», — отрывок из седьмой главы пьесы.

В восьмой главе граждане выражают ему доверие, а в девятой Рахмон озвучивает на пресс-конференции перед журналистами свои планы и надежды.

«Но ему приходится проявить максимум терпения и сдержанности в борьбе с недоброжелателями, противниками мирной политики, шушукающимися в разных углах сплетниками и кляузниками», — пишет автор.

В предпоследней главе ангел еще раз навещает президента и радуется всем переменам в Таджикистане. В финале Рахмон выступает с трибуны ООН и его «слушает весь мир», он достигает «мирового признания и превращается в политика XXI века».

Автор пьесы — Абдугаффор Абдуджаббор в 1992 году присутствовал на съезде Верховного Совета Таджикистана, когда Рахмон был избран председателем. Абдуджаббор также снял цикл телевизионных передач, посвященных «достижению мира» в Таджикистане.

Эмомали Рахмон занимает пост президента Таджикистана с 1994 года.

В мае 2016 года жители страны проголосовали за поправки в Конституцию, которые позволяют Рахмону пожизненно занимать пост президента. Он также пожизненно остается на государственном обеспечении.

Рахмон обладает полной неприкосновенностью и не может быть привлечен к ответственности за свои действия на посту президента. За оскорбление президента грозит до пяти лет лишения свободы.

В апреле 2017 года журналистов и СМИ в Таджикистане обязали полностью указывать полный титул президента — Основатель мира и национального единства — Лидер нации.

Спецдокладчик ООН по вопросу на свободу в выборе убеждений Дэвид Кэй заявил, что правительство страны давит на независимую прессу и гражданское общество, ограничивает доступ к информации и усиливает цензуру.

По его словам, некоторых журналистов после публикации критических статей обвинили в финансовых махинациях, организованной преступности и экстремизме.

Власти страны объясняют эти меры обеспечением безопасности и стабильности, а также «борьбой с терроризмом».

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» считает, что действия властей направлены на устранение политической оппозиции и усиление давление на независимые СМИ, под предлогом «борьбы с терроризмом».

«В Таджикистане допрос сотрудниками безопасности, запугивание и шантаж стали частью жизни независимых журналистов», — говорится в заявлении организации.

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