Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет. Последние два года он боролся с раком мозга.

Семья Хворостовского сообщила, что певец скончался утром 22 ноября в Лондоне.

On behalf of the Hvorostovsky family, it is with heavy hearts that we announce the passing of Dmitri Hvorostovsky –… Posted by Dmitri Hvorostovsky on Tuesday, November 21, 2017

У артиста диагностировали опухоль головного мозга в 2015 году. Он был вынужден отменить все запланированные выступления и концерты.

После курса химиотерапии Хворостовский вернулся на сцену, однако осенью 2016 года ему снова потребовалось лечение.

Карьера Хворостовского

Он родился 16 октября 1962 года в городе Красноярск. Окончил Красноярский институт искусств. С 1985 до 1990 годы был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

С 1989 году после победы в Международном конкурсе оперных певцов Хворостовского начали приглашать в оперные театры мировой известности, среди которых Лондонский королевский театр в Ковент-Гардене, Баварская государственная опера, Ла-Скала в Милане и другие.

Также Хворостовский исполнял главные партии в операх «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Отелло», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и многих других. За свою карьеру он записал более 40 дисков.

В 1995 году ему присвоили звание народного артиста России.

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