В конце 2018 года в Кыргызстане запустится совместное кыргызско-узбекское предприятие по сборке автомобилей и автобусов. Автотехника будет доставляться в Кыргызстан в полуразобранном состоянии для сборки, что снизит ее себестоимость.

Завотделом агентства по продвижению инвестиций Кыргызстана Нурадил Баясов сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что сейчас в Кыргызстане готовится производственная площадка для открытия предприятия.

«Необходимые документы обеими сторонами подписаны, сейчас они находятся на доработке. Мы ориентируемся не на продажу автомобилей, а на создание рабочих мест», — сказал он.

По словам Баясова, цены на собранные в стране автомобили, автобусы и сельхозтехнику будут ниже техники, импортируемой в Кыргызстан из-за рубежа.

В частности, на предприятиях будут собирать автобусы «Исузу», а также автомобили бренда «Равон».

«Автомобили поначалу будут реализоваться на местных рынках Кыргызстана, а в последующем экспортироваться на рынки стран ЕАЭС, потому что рынок Кыргызстана для больших компаний довольно маленький», — сказал Баясов.

Одним из партнеров с узбекской стороны выступит завод «Дженерал Моторс Узбекистан», который занимается производством корейских автомобилей более 20 лет. Компания производит автомобили «Матиз», «Спарк», «Нексия» и другие модели под брендом «Шевроле».

Соглашение между странами достигнуто в рамках кыргызско-узбекского бизнес-форума, который прошел в октябре в Ташкенте.

Торгово-экономические отношения между двумя начали улучшаться с начала 2017 года. Премьер-министр Сапар Исаков в сентябре заявил о том, что компании Кыргызстана и Узбекистана достигли соглашений на $115 млн.

За первое полугодие 2017 года объем товарооборота между двумя странами составил около $170 миллионов, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием 2016 года.

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