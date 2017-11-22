Такой разный Атамбаев. Шесть лет президента в фотографиях

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 ноября уступит место своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову после шести лет нахождения у власти. За это время на сайте президента накопились сотни официальных снимков.

Изучив их, можно рассмотреть президентство Атамбаева с разных сторон. Каким он был на работе и с семьей? Как он строил отношения с политическими союзниками, и как они становились его оппонентами? Каким президент был в самые радостные и самые печальные моменты?

Kloop.kg пересмотрел все официальные снимки президента, и выбрал самые интересные и знаковые из них.