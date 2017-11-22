Такой разный Атамбаев. Шесть лет президента в фотографиях

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 ноября уступит место своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову после шести лет нахождения у власти. За это время на сайте президента накопились сотни официальных снимков.
Изучив их, можно рассмотреть президентство Атамбаева с разных сторон. Каким он был на работе и с семьей? Как он строил отношения с политическими союзниками, и как они становились его оппонентами? Каким президент был в самые радостные и самые печальные моменты?
Kloop.kg пересмотрел все официальные снимки президента, и выбрал самые интересные и знаковые из них.
Алмазбек Атамбаев на своей инаугурации 1 декабря 2011 года.
В январе 2012 года президент Кыргызстана получил звание почетного профессора турецкого университета Билькент.
Атамбаев во время передачи военно-технической помощи Кыргызстану от Погранслужбы России в январе 2012 года.
Президент во время торжественного мероприятия, посвященного Международному женскому дню. 7 марта 2012 года.
Алмазбек Атамбаев вместе со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым смотрит на Астану во время визита в Казахстан в мае 2012 года.
Президент Кыргызстана вместе с Евгением Додом, бывшим тогда председателем правления «РусГидро», закладывает капсулу времени на месте строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Октябрь 2012 года.
Алмазбек Атамбаев и лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев в январе 2013 года.
Ребенок жмет руку президенту Кыргызстана в мемориальном комплексе «Ата-Бейит» 7 апреля 2013 года.
Атамбаев и Абдуллах Гюль – в то время президент Турции – в Анкаре в июне 2013 года.
Встреча Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2013 года.
Алмазбек Атамбаев с женой Раисой во время визита в Южную Корею в ноябре 2013 года.
Президент Кыргызстана перед возложением венка к Монументу погибших за свободу народа на центральной площади Бишкека. 7 апреля 2014 года.
Встреча Атамбаева и главы Китая Си Цзиньпина в мае 2014 года в Пекине. За несколько месяцев до этого президент Кыргызстана перенес операцию на колене и временно ходил с тростью.
В декабре 2014 года президент посетил Саудовскую Аравию. На фото его встреча с королем Абдаллой, который правил страной до своей смерти в январе 2015 года.
Атамбаев совершает хадж в Мекке в декабре 2014 года.
Во время президентской поездки по странам Европы: Алмазбек Атамбаев встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель в марте 2015 года.
Селфи Атамбаева и игроков сборной Кыргызстана по футболу после того, как президент посетил ее тренировку. Июнь 2015 года.
Во время рабочей поездки в Джалал-Абадскую область, где президент открыл новый мост через реку Кок-Арт в июле 2015 года.
Алмазбек Атамбаев вместе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в природном парке «Ала-Арча» в окрестностях Бишкека. Туркменский президент посетил Кыргызстан в августе 2015 года.
Визит президента Кыргызстана в Иран в сентябре 2015 года.
Атамбаев на панихиде по Турдакуну Усубалиеву – бывшему руководителю Киргизской ССР – в сентябре 2015 года. Рядом с президентом стоит будущий вице-премьер Темир Джумакадыров. Через два года Атамбаев будет выступать уже на его панихиде.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев фотографирует Алмазбека Атамбаева во время своего визита в Кыргызстан в июне 2016 года.
Президент во время записи собственных авторских песен в июне 2016 года.
Атамбаев посещает детей-пациентов Национального центра онкологии в июне 2016 года.
Президент на открытии вторых Всемирных игр кочевников на новом ипподроме в Чолпон-Ате. Сентябрь 2016 года.
Атамбаев поздравляет свою дочь Алию и ее мужа Константина в день их свадьбы в сентябре 2016 года.
Президент на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кызыл-Кия в ноябре 2016 года.
Атамбаев со своей женой Раисой во время президентской новогодней елки для детей в декабре 2016 года.
Президент встречается с родственниками погибших во время авиакатастрофы грузового «Боинга» в январе 2017 года. Тогда самолет упал на поселок Дачи СУ рядом с аэропортом «Манас».
Алмазбек Атамбаев и бывший тогда премьер-министром Сооронбай Жээнбеков позируют с текстом новой конституции Кыргызстана после того, как президент подписал указ об обнародовании ее текста в январе 2017 года.
Президент во время подписания соглашения между кыргызским правительством и чешской компанией «Liglass» о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Июль 2017 года.
Алмазбек Атамбаев выступает на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года.
Атамбаев во время визита в Узбекистан с президентом Шавкатом Мирзиеевым. Октябрь 2017 года.
Выступление президента на панихиде по вице-премьеру Темиру Джумакадырову, погибшему в автокатастрофе в октябре 2017 года.
Алмазбек Атамбаев проходит биометрическую идентификацию на избирательном участке во время выборов следующего президента Кыргызстана. Октябрь 2017 года.
Все фото: Пресс-служба президента Кыргызстана