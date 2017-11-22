Депутаты одобрили во втором чтении ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения

Парламентарии приняли во втором чтении законопроект, который ужесточает наказание за нарушение ПДД. Теперь за нанесение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или его смерть предлагается сажать виновника аварии на семь лет.

Уважаемые читатели, приносим свои извинения за ошибку, допущенную в материале. Мы написали, что, согласно законопроекту, предлагается штраф в виде 1 млн сомов за вождение в состоянии опьянения. Однако в принятой депутатами версии законопроекта за это нарушение предлагается наказание в виде выплаты ущерба в трехкратном размере, либо лишение свободы на пять лет.

Согласно законопроекту, принятому парламентариями во втором чтении, если водитель нарушил правила дорожного движения и при аварии нанес пострадавшему менее тяжкий вред, то он будет выплачивать ущерб потерпевшему в трехкратном размере и лишится права управлять машиной на срок до трех лет. Кроме того, водителя могут лишить свободы на три года.

Сейчас за такое нарушение штраф составляет до 10 тысяч сомов, виновника могут привлечь к исправительным работам или посадить на три года.

В новом законопроекте прописано, что, если в аварии погиб потерпевший или его здоровью нанесен тяжкий вред, то предлагается сажать виновника в тюрьму на срок от пяти до семи лет, а также лишать права управлять машиной на три года. Сейчас за это виновнику грозит от трех до пяти лет тюрьмы с лишением права вождения на на срок до трех лет.

В поправках предлагается лишать водителя свободы на семь лет с лишением права вождения на три года, если он сбежал с места происшествия и потерпевший погиб. Сейчас виновника могут посадить на срок от трех до пяти лет.

Также меняется наказание за вождение в состоянии опьянения. Согласно поправке, виновник будет выплачивать ущерб в трехкратном размере с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года, либо будет лишен свободы на пять лет.

Сейчас за это нарушение могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч сомов, либо ограничить свободу на пять лет, или лишить свободы на пять лет.

За нарушение пешеходом или пассажиром правил дорожного движения, которое привело к тяжкому или менее тяжкому вреду здоровья, с виновника аварии предлагается взымать ущерб в трехкратном размере.

Если это нарушение повлекло смерть одного или более лиц, то предлагается выплачивать ущерб в трехкратном размере, либо лишением свободы от трех до пяти лет.

Сейчас виновника могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч сомов, либо лишить свободы на три года.

Причиной ужесточений стало то, что действующие законы позволяют обвиняемым избегать наказания даже в случаях, когда в аварии погиб человек.

Чтобы закон вступил в силу, депутаты должны одобрить его в третьем чтении, а президент подписать.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. Тогда при столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Требовали обеспечить безопасность на дорогах и премьер-министр Сапар Исаков, и депутаты парламента, и президент Алмазбек Атамбаев.

Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года. Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках в пригороде Бишкека.

Сапар Исаков 20 ноября заявил, что камеры на дорогах Кыргызстана появятся весной 2018 года.

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