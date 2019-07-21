Главное управление безопасности дорожного движения сообщило, что с уплаченных штрафов в бюджет поступила сумма в 166 млн сомов (165 937 145 сомов).

Всего с момента запуска «Безопасного города» зафиксировано 290 858 нарушений правил дорожного движения, из них 127 396 автомобилистов оплатили свои штрафы.

На тех, кто не уплатит вовремя полученные штрафы, могут наложить ограничения, случаи, в которых сумма пени превысила сумму штрафа, будут переданы судебным исполнителям.

Проект «Безопасный город» пока работает только в Бишкеке и Чуйской области. Власти хотят запустить «Безопасный город» по всему Кыргызстану до конца 2019 года.

Новые штрафы ввели в январе 2019 года, а штрафовать начали только в марте. За время работы проекта значительно уменьшилась смертность на дорогах, количество нарушений сократилось на треть. За нарушения на дорогах водителей могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5550 сомов.

Критики проекта утверждают, что штрафы не соразмерны с доходом населения. За снижение размера штрафов выступили некоторые депутаты, глава ГРС (после того, как штраф выписали ему) и МВД.