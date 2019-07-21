Нурболот Мирзахмедов. Фото: МЧС

Министр Нурболот Мирзахмедов сообщил о коррупции в госпредприятии «Северный центр по реагированию на ЧС», подведомственному МЧС. По словам главы МЧС, на предприятии обнаружили недостачу в 16 млн сомов и исчезновение топлива.

«В ходе проверки в кассе обнаружилась недостача в 16 млн сомов. В последующем выяснилось, что исчезли также 37 тонн ГСМ и 4 тонны бензина марки АИ92», — сказал Мирзахмедов в интервью «Азаттыку».

Месяцем ранее глава этого центра Асылбек Жусубалиев был отстранен от должности. По мнению министра именно Жусубалиев вынес из центра 16 млн сомов. Мирзахмедов сообщил, что передал материалы этого дела в Военную прокуратуру.

Это не первый коррупционный скандал в ведомстве, произошедший этим летом. В середине июля был задержан советник Мирзахмедова Нурбек Жолборсов. Подробности его дела не известны — сообщается лишь то, что дело связано с коррупцией. Сам министр в интервью «Спутнику» сказал, что арест его помощника связан с «каким-то тендером» — судя по всему по разработке урановых месторождений.