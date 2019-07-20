Нурбек Жолборсов

Помощник министра чрезвычайных ситуаций Нурболота Мирзахмедова задержан и находится в СИЗО №1. Нурбека Жолборсова подозревают в коррупции — он якобы получил взятку в особо крупном размере. По решению суда, в СИЗО он будет находиться до 6 сентября.

По словам министра Мирзахмедова, его помощник с 1 июля находится в отпуске, а задержание связано с «каким-то тендером». В соцсетях распространяется информация, что Жолборсов был задержан из-за тендера по выдаче лицензии на разработку уранового месторождения — будто бы при задержании у мужчины нашли 146 000 долларов, связанных с этим тендером. При этом министр чрезвычайных ситуаций настаивает, что МЧС не занимается тендерами уже пару лет и не связано с разработкой урана.

ГСИН утверждает, что Жолборсов еще 6 июля был водворен в СИЗО, но только в середине месяца информация стала общеизвестной. Сообщается, что задержан чиновник был Военной прокуратурой.