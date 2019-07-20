Обновлено в 17:30.

Шестилетний мальчик поступил в территориальную больницу Чуйской области 12 июля — у ребенка была алкогольная интоксикация. Он был в стабильно тяжелом состоянии и находится в коме в реанимации. Сообщается, что 20 июля в 16 часов он умер.

Ранее в реестре преступлений происшествие зарегистрировали по признакам статьи 137 — «Склонение к самоубийству», было начато досудебное производство. Из-за смерти ребенка статью могут пересмотреть. Мать и ее сожителя водворили в изолятор временного содержания.

По сведениям милиции, ребенка насильно напоили дома. Взрослые члены семьи распивали алкогольные напитки — в том числе мать ребенка и взрослый сын ее сожителя.

По словам женщины, 11 июля она ушла из дома, потому что люди в алкогольном опьянении пытались побить ее — а когда вернулась, ребенок, как ей казалось, спал. Утром она поняла, что он в плохом состоянии и вызвала скорую помощь.

Когда милиция допросила 31-летнего сына хозяина дома, он признался, что шестилетнего мальчика заставили выпить две рюмки водки и ударили по голове.