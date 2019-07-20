Асылбек Салиев

По информации белорусских СМИ, 31-летний уроженец Кыргызстана Асылбек Салиев — он же племянник второго кыргызского президента Курманбека Бакиева — имеет 22,5 процентную долю в «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» (БНБК).

Это та самая компания, от которой отнекивался два года назад Курманбек Бакиев (а СМИ Беларуси писали, что в бизнес вложились Бакиев и его сыновья), и которую возглавляет некий Даниил Урицкий, который полная копия опального кыргызского политика Данияра Усенова, соратника Курманбека Бакиева, тоже бежавшего из Кыргызстана.

Салиев и БНБК

По информации «БелаПАНа», Асылбек Салиев связан с БНБК через шотландские оффшоры. 22,5 процентной долей в агробизнесе имеют шотландские компании Maxforse и Altastar, которыми, в свою очередь, владеет племянник Курманбека Бакиева. Салиеву принадлежат 75 процентов от каждой из компаний.

Асылбек Салиев — сын брата Курманбека, Жаныша Бакиева, который раньше был председателем службы госохраны. Он бежал из страны вместе с бывшим президентом, а в Кыргызстане его заочно осудили на пожизненный срок. В 2011 году из Кыргызстана пытались бежать его сыновья — Асылбеку Салиеву было тогда 23 года, его младшему брату Нурсултану — 12.

Жаныш Бакиев. Фото: Маалымат

Их поймали на кыргызско-казахской границе и старшего посадили в изолятор ГКНБ, а младшего передали родственникам в Кыргызстане. Дальше о нем долго не было ничего известно, пока в мае 2019 он не провел в Москве ифтар для кыргызстанцев от лица Курманбека Бакиева.

В документах Регистрационной палаты Великобритании Салиев записан, как гражданин Беларуси.

Бакиевы и БНБК

Еще в 2016 году ведущие белорусские издания писали о связи клана Бакиевых с БНБК. Они считали, что среди акционеров корпорации могут быть экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его сыновья Марат и Максим.

Сам Курманбек Бакиев это отрицал. Бакиев не раз настаивал на том, что безработный (или консультант) и основной доход в семью приносит его вторая супруга (хотя о разводе с первой ничего не известно) Назгуль Толомушева.

Усенов-Урицкий на открытии «Белорусской национальной биотехнологической корпорации». Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Руководит БНБК Даниил Урицкий — как две капли воды похожий на премьер-министра времен Бакиева Данияра Усенова. Урицкий конечно же отрицает, что является Усеновым, но откуда то знает, что тот якобы умер в Малайзии в 2013 году.

Кроме связи с Урицким-Усеновым, БНБК имеет связь с еще одним кыргызстанцем — Рифатом Утюшевым, который занимал должность финансового директора в Фонде развития Кыргызской Республики, открытом во времена Бакиева.