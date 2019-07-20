Сторонники Алмазбека Атамбаева и журналисты ждали захвата бывшего главы государства. О том, что его могут захватить в ночь на 19 июля, сообщила представительница СДПК Кундуз Жолдубаева. МВД отрицало предположение Жолдубаевой и обвинило ее в дезинформации.

В тот же день издание 24.kg, ссылаясь на другого представителя СДПК Темирлана Султанбекова, написало, что «сообщение о силовом захвате было информационным зондированием, чтобы взорвать соцсети». Без полной цитаты трактовать высказывание можно по-разному, в том числе и предположить, что сообщение о захвате было информационным вбросом со стороны СДПК.

Журналисту «Клоопа» Султанбеков заявил, что эта трактовка не верна — в приватном разговоре с однопартийцами он сказал, что «сообщение о силовом захвате было информационным зондированием со стороны властей, чтобы проверить реакцию людей на возможный захват дома в Кой-Таше».

Информация о вероятном силовом захвате Атамбаева возникла после того, как он трижды отказался идти на допрос к следователям МВД. Его сторонники заявили, что будут «до последнего препятствовать беззаконию» и защитят бывшего президента. В соцсетях же начали распространять фото военизированных автомобилей, снятых в районе Кой-Таша.

Хотя захвата не произошло, возле резиденции Атамбаева постоянно дежурят представители «Народного штаба» на случай каких-либо действий со стороны правоохранительных органов.

Сам Атамбаев намерен временно покинуть страну. Он заявил, что не исключает возможности его задержания с применением силы до вылета из Кыргызстана.