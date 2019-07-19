Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вечером 19 июля заявил, что поедет в Россию на «пару дней».

«Я знаю, что люди, которые меня приглашают, постараются все это нормально сделать. Но все равно надо надеяться на себя, на Бога, на настоящих друзей, но быть готовым ко всему», — заявил Атамбаев.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший президент собирается встретиться в России с бывшим главой Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым.

Он также заявил, что не исключает возможности его задержания с применением силы до вылета из Кыргызстана.

«После того, как власть вышла из правового поля, мы видим, что все возможно. И когда говорят про атамбаевский режим, вспомните о временах Бакиева. При Атамбаеве худо или бедно была демократия. Никого из журналистов не убивали, никто из окна не выбрасывал», — цитирует Атамбаева информагентство 24.kg.

Бывший президент также заявил о том, что при уходе с поста главы государства он передал своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову «процветающую страну».

«Наблюдать, как ее пытаются превратить в комок Жээнбековых и Матраимовых, я не могу. На это все смотреть больно — слишком много крови было пролито. Вы помните, какую процветающую страну я передал Жээнбекову. Все правовые институты и экономика процветали. И какую мы сейчас получили?» — заявил Атамбаев.

Его советница Кундуз Жолдубаева сообщила вечером 18 июля о готовности властей к силовому захвату Атамбаева. По ее информации, этим должны были заняться «полторы тысячи» силовиков.

Однако в МВД ее слова назвали дезинформацией и задержания бывшего президента в указанный ею день не было.

Заявление Жолдубаевой появилось на фоне того, что Атамбаев проигнорировал третий вызов на допрос в МВД. Его адвокаты назвали вызовы на допрос незаконными.

Атамбаева начали вызывать на допросы после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности, чтобы привлечь его к ответственности.

Депутаты обвинили его в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном завладении земель и лоббировании компаний для поставки угля на ТЭЦ Бишкека. Все это происходит на фоне конфликта Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.