Алмазбек Атамбаев. Фото: Гульжан Турдубаева / RFE / RL

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в третий раз не пришел на допрос в МВД, который был запланирован на 19 июля.

Его адвокат Сергей Слесарев утверждает, что Атамбаев всё ещё обладает неприкосновенностью, поэтому милиция не имеет права вызывать его на допрос.

Поздним вечером 18 июля советница Атамбаева и зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила о «команде на силовой захват» бывшего президента.