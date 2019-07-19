Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в третий раз не пришел на допрос в МВД, который был запланирован на 19 июля.
Его адвокат Сергей Слесарев утверждает, что Атамбаев всё ещё обладает неприкосновенностью, поэтому милиция не имеет права вызывать его на допрос.
Поздним вечером 18 июля советница Атамбаева и зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила о «команде на силовой захват» бывшего президента.
В пресс-службе Министерства внутренних дел журналисту «Клоопа» отказались давать комментарии относительно заявления Жолдубаевой о готовящимся «силовом захвате» Атамбаева.
Издание «Спутник» сообщило со ссылкой на пресс-службу МВД, что информация Жолдубаевой — дезинформация.
Атамбаева начали вызывать на допросы после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности, чтобы привлечь его к ответственности. Депутаты обвинили его в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном завладении земель и лоббировании компаний для поставки угля на ТЭЦ Бишкека. Все это происходит на фоне конфликта Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.