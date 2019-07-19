Прокуроры попросили для бывшего замминистра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева 20 лет колонии и 500 тысяч сомов штрафа по обвинениям в «Вымогательстве взятки», «Получении взятки» и «Злоупотреблении должностными полномочиями».

Второго подсудимого Болота Токтобаева, которого следствие считает посредником при передачи взятки, просят лишить свободы на 4 года с конфискацией имущества.

В декабре 2018 года Жусубалиева задержали при получении взятки в $50 тысяч от иностранной компании. По данным спецслужб, до этого чиновник уже получил $120 тысяч.

По данным следствия, Жусубалиев обещал иностранной компании пролоббировать ее интересы и обеспечить победу в тендере на строительство части альтернативной автотрассы «Север — Юг».

Спецслужбы выяснили, что Жусубалиев оценил свою поддержку в $520 тысяч. Часть из этих средств — $120 тысяч — замминистра уже получил через своих посредников-родственников. Все они задержаны и помещены в следственный изолятор.

Строительство автодороги «Север — Юг» — самый дорогой транспортный проект Кыргызстана. По оценке минтранса, общая стоимость строительства составляет $850 миллионов.

Новая автотрасса соединит Иссык-Кульскую и Джалал-Абадскую области и позволит сократить время транзита между регионами. Дорогу планируют завершить в 2020 году. Трассу планируют сделать платной.