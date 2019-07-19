Заместительница председателя СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила в ночь на 19 июля, что правоохранительные органы готовят «силовой захват» бывшего президента Алмазбека Атамбаева. По её словам, задержание должно было произойти во второй половине 19 июля.

Это сообщение появилось через несколько часов после того, как Атамбаеву пришла третья повестка с требованием явиться на допрос к следователям МВД. На допрос бывший президент так и не поехал.

Кыяз Смалиев, начальник «Народного штаба», состоящего из сторонников Атамбаева, заявил корреспондентам «Клоопа», что информация о «силовом захвате» им пришла 18 июля, и они собираются «до последнего препятствовать беззаконию». По его словам, ни сам Атамбаев, ни СДПК никак не влияет на действия «Народного штаба».

Во второй половине 19 июля один из ближайших сторонников бывшего президента Фарид Ниязов заявил, что МВД действительно планировало задержание Атамбаева, но по какой-то причине милиция в последний момент отказалась от этой идеи.

«Что у них на уме, спросите у МВД. Пусть они вернутся в правовое поле, пусть власти вернутся в правовое поле, а потом уже можно разговаривать с Атамбаевым […] МВД сейчас это отрицает, ну и дай бог, чтобы ничего не было», — заявил Ниязов.

Он предположил, что МВД не стало задерживать бывшего президента из-за того, что информация распространилась в СМИ и соцсетях. «В такой ситуации проигрывает тот, кто первым идет на силовые действия. Члены штаба готовы защищать Алмазбека Атамбаева всеми доступными законом средствами», — сказал сторонник Атамбаева.

По словам Ниязова, возле резиденции Атамбаева в Кой-Таше постоянно дежурят представители «Народного штаба» на случай каких-либо действий со стороны правоохранительных органов.

Министерство внутренних дел изначально отказывалось комментировать информацию о возможном силовом задержании бывшего президента. Спустя несколько часов ведомство опровергло слова Жолдубаевой и назвало их «дезинформацией».

Атамбаева начали вызывать на допросы после того, как парламент лишил его неприкосновенности и статуса экс-президента, чтобы привлечь его к ответственности по нескольким делам.

Депутаты обвинили его в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном завладении земель и лоббировании компаний для поставки угля на ТЭЦ Бишкека.

Попытки преследования Атамбаева происходят на фоне его ссоры с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым — их конфликт длится с весны 2018 года, когда бывший президент возмутился тем, что Жээнбеков усомнился в итогах его кампании по борьбе с коррупцией.