Главный редактор «Азии-Ньюс» Асланбек Сартбаев сообщил «Клоопу», что против него подали иск министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и начальник 7-го управления МВД Бакыт Матмусаев.

«Джунушалиев пугает судей седьмым отделом, [который] занимается прослушкой», — сказал Сартбаев. По его словам, причиной иска со стороны министра стал коллаж в газете.

«Мы сделали коллаж на Кашкара Джунушалиева с вопросом “Кашкар — крыса?” Это вопрос, там не было утверждения, что он крыса», — объяснил Сартбаев.

Он добавил, что почти аналогичная фотография была опубликована и про Матмусаева с вопросом, следит ли он за бизнесменами и чиновниками.

«Я их ни в чем не обвинял. Если бы они хотели, могли бы ответить. […] У нас есть доказательства [о слежке], которые я покажу в суде. Генерал Омурбек Субаналиев готов дать показания по этому поводу. За ним когда-то тоже следили», — сказал Сартбаев.

Пресс-служба МВД оказалась недоступна для комментариев на момент выпуска материала.

Юрист Динара Аширалиева сообщила «Азаттыку», что причиной иска чиновников из МВД к газете стали «недостоверность информации и коллаж».

«Согласно закону о СМИ, редакторы несут ответственность за достоверность распространяемой информации. Дело не в 5 млн сомах. Журналисты должны соблюдать этику, проверять факты в ходе исполнения своих обязанностей», — сказала она.

Судебное заседание по разбирательству между Джунушалиевым и редакцией газеты прошло 19 июля. Суд решил, что сотрудники газеты должны дать пояснения относительно опубликованных фотографий и публикаций.

Джунушалиев и Матмусаев стали не первым чиновниками, которые подали иски против «Азии-Ньюс». Ранее с газеты требовал 10 млн сомов и экс-замглавы МВД Данияр Абдыкаров, который позже отозвал свой иск.

Осенью 2018 года газета проиграла иск на 1 млн сомов со стороны бывшего спикера парламента Ахматбека Келдибекова, который, впрочем, отказался взыскивать эти деньги.

Соавтор: Элвира Султанмурат кызы