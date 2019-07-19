Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 19 июля согласилась с предложением МВД по снижению штрафов за некоторые нарушения ПДД.

В частности, комиссия порекомендовала сократить штрафы с 3000 до 1000 сомов за неправильный обгон, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу или тротуар, а также несоблюдение требований дорожных знаков.

Член правительственной комиссии Егор Скобеев сказал «Клоопу», что эти нарушения составляют половину всех нарушений ПДД, поэтому снижение касается именно их.

Он добавил, что комиссия решила не ужесточать наказание за вождение в нетрезвом виде, потому что итак «есть ощутимые результаты штрафа в 17,5 тысяч сомов».

По данным правительства, за последние полгода количество нарушений по статье «Вождение в состоянии алкогольного опьянения» сократились более чем в два раза — с 5911 до 2211 случаев.

Предложения снизить штрафы

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в начале мае поручил рабочей группе изучить, насколько обоснован размер штрафов за нарушение ПДД. Ранее депутаты парламента также неоднократно выступали за снижение штрафов из-за низких зарплат в стране.

Правительство ввело новые штрафы в январе 2019 года, но штрафовать водителей по новой системе начали только в марте. В то время водители жаловались на то, что штрафы не соразмерны с доходом населения.

Против высоких штрафов также высказывался председатель ГРС Алмаз Мамбетов, который был вынужден оплачивать штрафы после того, как сам нарушил правила дорожного движения.

У идеи снижения штрафов есть и противники — некоторые активисты полагают, что это может привести к повышению количества нарушений ПДД и скажется на безопасности пешеходов.

Проект «Безопасный город» пока работает только в Бишкеке и Чуйской области. Штрафы за нарушения начали выписывать автовладельцам с марта 2019 года.

Власти хотят запустить «Безопасный город» по всему Кыргызстану до конца 2019 года. По данным Госкомитета информационных технологий и связи, всего на дорогах страны появятся около 270 камер и 40 передвижных мобильных комплексов.