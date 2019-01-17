Экс-спикер Келдибеков решил не требовать 1 млн сомов с газеты «Азия Ньюс»

Бывший спикер парламента Ахматбек Келдибеков отказался от материальных претензий в 1 млн сомов с издания «Азия Ньюс». Несколько дней назад политик отозвал иск на такую же сумму против главного редактора газеты Асланбека Сартбаева.

Адвокат Келдибекова Гуля Рыскулова сообщила 24.kg, что Келдибеков и Сартбаев пошли на примирение — «Азия Ньюс» должна опубликовать опровержения к материалам, которые оспаривались в суде.

«Нам неизвестно, кто автор публикаций. В суд мы подали на главного редактора, поскольку он заявил, что статьи написал сам под псевдонимом. Журналиста, инициалами которого подписаны материалы, в “Азия Ньюс” нет», — приводит слова Рыскуловой 24.kg.

14 января Келдибеков отказался от материальных претензий на 1 млн сомов против главреда «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева. В октябре 2018 года Октябрьский райсуд Бишкека удовлетворил иск Келдибекова против Сартбаева и «Азии Ньюс» и обязал их выплатить 2 млн сомов.

Иски Келдибекова против журналистов

«Азия Ньюс» — не единственное СМИ, на которые Келдибеков подал в суд.

В декабре 2018 года он подал иск против издания Kyrgyztoday. Причиной стала публикация на сайте, в которой журналисты рассказывают, как Келдибеков становился фигурантом уголовных дел.

Ущерб от публикации в этом издании Келдибеков оценил в 1 млн сомов. Редакция издания не согласна с его претензиями.

Так же в декабре Келдибеков вместе с Азимбеком Бекназаровым и Кенешбеком Дуйшебаевым подал иски на экс-президента Алмазбека Атамбаева и его телеканал «Апрель». Суд отклонил их из-за недостатка документов, но в январе политики подали на Атамбаева и «Апрель» повторные иски.

По словам истцов, причина их обращения в суд — интервью Алмазбека Атамбаева, которое он дал «Апрелю» 10 декабря. В нем экс-президент обвинил Келдибекова в коррупции.