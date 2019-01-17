Инстаграм-паблик omks_video выложил ролик о том, как болельщики кыргызской футбольной сборной празднуют на улицах Бишкека ее победу над Филиппинами 16 января. Кыргызстан обыграл соперников со счетом 3:1, а спустя два часа стало известно, что кыргызская сборная досрочно прошла в плей-офф Кубка Азии.

Кыргызстан обыграл Филиппины со счётом 3:1 в решающем для себя матче групповой стадии Кубка Азии. Все три гола забил форвард Виталий Люкс — это его первый хет-трик за всю историю выступлений в составе сборной.

Через два часа после победы стало известно, что Кыргызстан прошёл в 1/8 финала, где сыграет с хозяевами турнира, сборной Объединенных Арабских Эмиратов. О досрочном прохождении в плей-офф стало известно после матча Вьетнам-Йемен, результат которого оказался на руку Кыргызстану.