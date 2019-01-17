В Кыргызстане хотят ввести обязательное образование после 9 класса

Законопроект приняли в первом чтении 16 января. Один из инициаторов идеи, депутат фракции «Республика — Ата-Журт» Мирлан Жеенчороев, доложил своим коллегам, что в 2017 году после 9 класса из школы ушли 9754 школьника.

«Сейчас 170-200 тысяч человек в среднем не учились после неполной средней школы. Это большие потери для Кыргызстана. Молодые люди предоставлены сами себе, воспитываются улицей, вовлекаются в криминальные группы», — заявил парламентарий.

Он добавил, что принятие законопроекта поможет «ограничить подростков от криминала» и «негативного» влияния улиц. «Подростки будут под присмотром не только родителей, но и государства, так как будут находиться в образовательном учреждении», — сказал он.

В справке-обосновании к закону говорится, что школьники, которые хотят уйти из школы после 9 класса, будут обязаны получить бесплатное начальное профессиональное образование — то есть, поступить в колледжи, профтехучилища (ПТУ) и так далее. По словам Жеенчороева, места для учащихся в этих учебных заведениях есть.

В документе также указано, что из-за отсутствия необходимых знаний и навыков, некоторые молодые люди с трудом могут устроиться на работу. По мнению депутатов, это ведет к увеличению правонарушений, которые совершают несовершеннолетние.

«Выпускники 9-х классов, не продолжившие обучение по школьной программе, в 15-16 летнем возрасте не могут устроиться на работу, так как оформление несовершеннолетних на работу не выгодно для предприятий в связи с ограничениями в трудовом законодательстве», — говорится в документе.

Если идея депутатов будет поддержана в трех чтениях, то законопроект окончательно вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Что можно сейчас делать после 9 класса?

После окончания 9 класса школьник получает аттестат об основном общем образовании. Он может продолжить учебу в старших классах школы, поступить в ПТУ или колледж, чтобы получить начальное профессиональное образование, или просто оставить школу и заняться своими делами — например, пойти работать.

Трудовой кодекс Кыргызстана позволяет работодателям нанимать граждан старше 16 лет, но несовершеннолетних нельзя привлекать к вредной или опасной работе.

Поступить в университеты Кыргызстана можно после успешного окончания колледжа или 11 классов школы.