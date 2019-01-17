С 15 января выплаты в Соцфонд (а также отчеты по ним) по решению правительства начала принимать Государственная налоговая служба. Это удобно для предпринимателей — теперь требуемые взносы и отчетность можно сдать в одном месте.

Как было: Чтобы оплатить налоги, предприниматели ездили в налоговую службу. А оплату социальных выплат принимал Соцфонд. Отчетность тоже приходилось сдавать два раза, в двух разных местах.

Как стало: Налоговые отчисления, выплаты в Соцфонд и отчеты по ним теперь принимает только налоговая служба.

Важно: Отчеты по социальным выплатам за декабрь нужно сдать в Соцфонд. А все последующие уже примет Налоговая служба.

Что говорят эксперты?

Эксперт Секретариата по развитию бизнеса при правительстве Азамат Акенеев сказал журналистке «Клоопа», что это нововведение «облегчит жизнь предпринимателям».

«Раньше было неэффективно сдавать два отчета, которые схожи между собой, в разные государственные службы. Теперь же это можно будет сделать одним документом в налоговой», — объяснил Акенеев.

Президент Ассоциации рынков и предприятий торговли Сергей Пономарев также поддерживает введение новых правил. По его словам, предпринимателям было неудобно метаться между двумя структурами, поэтому им было проще «работать в тени» .

«Ни для кого это не было неожиданностью. Предприниматели несколько лет занимались объяснением того, что неудобно идти за патентом и страховым полисом в две разные структуры. Тратится время, финансы и нервы», — сказал он.

Соавтор: Эмиль Султаналиев