Давление на СМИ уменьшилось, а насилие над женщинами остается нормой — HRW опубликовала новый отчет о правах человека в Кыргызстане

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала итоговый отчет о правах человека в Кыргызстане за 2018 год. Правозащитники отметили как позитивные, так и негативные события, связанные с соблюдением прав человека в стране. Коротко рассказываем, про что говорится в этом документе.

Ожидание правосудия

В HRW отмечают, что спустя 8 лет после межэтнического конфликта на юге Кыргызстана, в котором погибло более 400 человек, а еще тысячи пострадали, многие участники тех событий стали жертвами незаконных задержаний и пыток. Правозащитники заметили, что люди все еще ожидают правосудия по событиям 2010 года.

В 2018 году комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации заключил, что кыргызская концепция укрепления единства народа направлена «на создание национальной идентичности, которая не включает все этнические группы и может привести к разжиганию прошлых конфликтов».

Работа властей с гражданским и международным сообществом

HRW сообщает, что кыргызские власти по-прежнему игнорируют требование Комитета ООН по правам человека об освобождении правозащитника Азимжана Аскарова — суд приговорил его к пожизненному заключению в 2010 году. Его обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве». Аскаров своей вины не признал, а его защита называла обвинения необоснованными.

Правозащитники также обратили внимание на признание «экстремистскими» отчетов о жизни кыргызских трудовых мигрантов за рубежом. Генпрокуратура Кыргызстана по требованию Госкомитета нацбезопасности обратилась и попросила признать отчет кыргызских правозащитников из организации «Бир Дуйно» «экстремистским». Позже Верховный суд отменил это решение.

Тем не менее, правозащитники отметили и положительную сторону, упомянув о встрече президента Сооронбая Жээнбекова с представителями гражданского общества и активистами. По их словам, благодаря прямому разговору, до главы государства удалось донести проблему с запретом на въезд в Кыргызстан журналисту Крису Риклтону, а также эксперту HRW по Центральной Азии Мире Ритман.

Снижение давления на СМИ

В 2018 году и бывший президент Алмазбек Атамбаев, и действующий президент Сооронбай Жээнбеков отказались от претензий к изданиям «Kaktus.Media», 24.kg, к журналистам Дине Масловой, Нарыну Айыпу, Кабаю Карабекову, а также к правозащитнице Чолпон Джакуповой.

Кроме того, HRW отметила отказ от уголовного преследования в отношении журналистки Эльнуры Алкановой — кыргызский финпол возбуждал против неё уголовное дело из-за «разглашения банковской тайны». До этого Алканова опубликовала расследование о продаже элитной недвижимости на окраинах Бишкека.

Борьба властей с экстремизмом

По данным HRW, с 2010 года в Кыргызстане за хранение «экстремистских» фото, видео или литературы осудили, по меньшей мере, 358 человек. При этом само определение «экстремизма» в законодательстве прописано нечетко.

Кроме того, задержанные или подозреваемые в таких преступлениях жаловались на подбрасывание улик, пытки с целью признания и вымогательства со стороны милиционеров и следователей.

Насилие над женщинами

Правозащитники считают, что, несмотря на принятый закон об охране от семейного насилия, оно остается безнаказанным. По данным Генпрокуратуры, за последние два года зарегистрировали более 9000 тысяч заявлений о насилии, по которым возбудили всего 784 уголовных дела.

Одним из самых громких случаев насилия в отношении женщин в Кыргызстане стало убийство Бурулай Турдалы кызы, которое произошло 27 мая 2018 года. Девушку похитили с целью женитьбы, а после этого она погибла в отделении милиции от рук своего похитителя Марсбека Бодошева. В декабре суд приговорил Бодошева к 20 годам лишения свободы.

Убийство Бурулай вызвало огромный резонанс в обществе — не только о серьезной для Кыргызстана проблеме ала-качуу, но и о компетентности кыргызской милиции. Президент Сооронбай Жээнбеков лично поручил провести тщательное расследование убийства девушки.

Пытки продолжаются

«Безнаказанность за недозволенное обращение и пытки остаются нормой», — по мнению правозащитников, уголовные дела за пытки редко возбуждаются, а если такое и происходит, то расследование ведется неэффективно.

По данным Генпрокуратуры, в 2017 году зарегистрировали 418 заявлений о пытках, но к ответственности привлекли только 15 сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники Комитета по предупреждению пыток ООН отметили, что власти страны не выполняют их рекомендации 2012 года по защите задержанных.

В поисках убежища

HRW раскритиковала власти Кыргызстана за нарушение международных норм о выдаче людей странам, в которых им грозят пытки или тюремные сроки по политическим мотивам.

В мае 2018 года власти страны выдали Казахстану активиста и журналиста Мурата Тунгишбаева — тот бежал в Кыргызстан в 2014 году после освещения забастовок нефтяников.

Тунгишбаева задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности. Несмотря на просьбы родственников и близких активиста, его передали казахским спецслужбам. Адвокат Тунгишбаева Нурбек Токтакунов заявил, что власти Кыргызстана нарушили конституционные права его подзащитного, потому что защите не дали времени для обжалования судебного решения о выдаче активиста Казахстану.

Дискриминация представителей ЛГБТ-сообщества

В Кыргызстане безнаказанность за угрозы в адрес ЛГБТ «широко распространена», сообщают в HRW. Правозащитники отмечают, что в стране не существует «адекватной» защиты прав ЛГБТ, хотя они и гарантированы Конституцией и международными соглашениями.

«ЛГБТ по-прежнему сталкиваются с недозволенным обращением, вымогательством и дискриминацией со стороны как государственных, так и негосударственных лиц», — говорится в отчете.