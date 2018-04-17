Жээнбеков отказался от претензий в 5 млн сомов к Карабекову

Президент Сооронбай Жээнбеков отказался от компенсации в 5 млн сомов, которую должен был выплатить журналист Кабай Карабеков за статью, где он написал о «якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями». Ранее суд признал эту статью порочащей честь и достоинство Жээнбекова.

Онлайн-издание 24.kg 17 апрпеля сообщило, что Жээнбеков отказался от материальных претензий к Карабекову.

По данным агентства, Жээнбеков обратился к судоисполнителям, чтобы они не взыскивали с Карабекова компенсацию в 5 млн сомов. Кроме того, снято и ограничение на выезд журналиста за рубеж.

«Это решение президента показывает, что Сооронбай Жээнбеков настроен защищать свободу СМИ и демократические ценности в Кыргызстане. Эта позиция достойна уважения», — сказал 24.kg Карабеков.

За день до этого Карабеков опубликовал опровержение и извинения перед Жээнбековым на сайте 24.kg, где и была опубликована его статья.

В феврале этого года президент также отказался от компенсации в 5 млн сомов, которую должно было выплатить издание. 24.kg также опубликовало опровержение, назвав статью Карабекова «не соответствующей действительности» и извинилось перед Жээнбековым.

Иск Жээнбекова против 24.kg

Жээнбеков подал в суд на издание 24.kg и экс-депутата и журналиста Кабая Карабекова 21 сентября, еще будучи кандидатом в президенты.

Политик потребовал признать слова Карабекова о «…тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями» не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Жээнбеков потребовал с каждого ответчика по 5 млн сомов компенсации морального ущерба.

Суды всех инстанций признали, что статься нанесла «ущерб чести, достоинству и деловой репутации Жээнбекова».

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывала Жээнбекова прекратить «необоснованно» судиться со СМИ. По мнению правозащитников организации, Жээнбеков и правительство должны уважать «важную роль» независимых СМИ и активистов, сделав так, чтобы они могли работать, не опасаясь «репрессий или преследований».

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