Жээнбеков отказался от взыскания 5 млн сомов с издания 24.kg

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отказался от взыскания 5 млн компенсации от онлайн-издания 24.kg. Однако президент не отозвал еще один иск в 5 млн сомов к экс-депутату Кабаю Карабекову по этому же делу.

Пресс-секретарь аппарата президента Толгонай Стамалиева в интервью журналисту Kloop.kg подтвердила, что Жээнбеков отказался от материальной компенсации от издания 24.kg.

Президент обратился в подразделение службы судебных исполнителей Свердловского района Бишкека с заявлением об отказе от взыскания с издания компенсации за моральный вред.

Однако еще один фигурант дела — экс-депутат Кабай Карабеков — в разговоре с журналистами издания «Кактус» заявил, что в отношении него судебное исполнительство продолжается.

По его словам, 16 января судебный исполнитель вручил ему предписание о выплате пяти млн сомов президенту. Карабеков сказал, что обратился в районный суд чтобы ему предоставили рассрочку в выплате компенсации президенту.

Редакция 24.kg опубликовала опровержение и извинилась перед Жээнбековым 23 января. Журналисты признали, что сведения, опубликованные на сайте, не соответствовали действительности, порочили честь, достоинство и деловую репутацию президента.

Иск Жээнбекова против 24.kg и Карабекова

Жээнбеков подал в суд против издания и экс-депутата Карабекова 21 сентября 2017 года, еще будучи кандидатом в президенты.

В материале Карабеков написал «о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским “Обществом социальных реформ”, которое признано в России террористической организацией».

Политик потребовал признать слова Карабекова о «…тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями» не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Жээнбеков потребовал с каждого ответчика по пять млн сомов компенсации морального ущерба. Фарид Ниязов, который тогда возглавлял предвыборный штаб политика, назвал сумму исков «не завышенной».

5 октября 2017 года Свердловский районный суд удовлетворил требования Жээнбекова, а 22 декабря это решение оставил в силе и Бишкекский горсуд.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Жээнбекова прекратить «необоснованно» судиться со СМИ.

По мнению правозащитников организации, Жээнбеков и правительство должны уважать «важную роль» независимых СМИ и активистов, сделав так, чтобы они могли работать, не опасаясь «репрессий или преследований».

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