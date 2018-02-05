Сотрудники ГРС незаконно ввезли в Кыргызстан три машины — ущерб составил 4 млн сомов

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) обнаружила факт злоупотребления должностным положением и незаконного ввоза трех машин в Кыргызстан. Подозреваемыми стали сотрудники Департамента по регистрации транспорта при ГРС, бюджету нанесен ущерб в 4 млн сомов.

Пресс-служба Финпола сообщила 5 февраля, что сотрудники Департамента, злоупотребляя должностным положением, незаконно ввезли в Кыргызстан три автомобиля: «Лексус LX570», «Мерседес-Бенц GL500» и «Мерседес-Бенц ML63 AMG».

Следствие считает, что таким образом в бюджет не поступило более 4 млн сомов в виде таможенных платежей.

1 февраля Финпол передал материалы дела в Генеральную прокуратуру, которая возбудила в отношении подозреваемых уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением» и «Подделка документов».

Пресс-служба Финпола не уточнила, сколько именно человек проходят подозреваемыми по уголовному делу.