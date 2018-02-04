МОК просит реформировать Спортивный арбитражный суд, оправдавший 28 российских спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК крайне недоволен решением CAS об оправдании 28 российских спортсменов. Он просит реформировать суд.

«Мы недовольны решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS», — заявил Бах на предтурнирной пресс-конференции в южнокорейском Пхенчхане.

Глава комитета назвал решение, которое принял Спортивный арбитражный суд в отношении россиян, «разочаровывающим и неожиданным».

В МОК уверены в виновности российских спортсменов и намереваются обжаловать решение, которое принял суд в Лозанне.

«Пока у нас нет обоснований на принятые решения. Мы их ждем, поэтому не можем подавать апелляции. Как только станут понятны перспективы, мы подадим апелляции на решение CAS», — сказал Бах.

Спортивный арбитражный суд 1 февраля оправдал часть российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом от Игр.

Сразу после оглашения приговора в МОК заявили, что оправдание судом совсем не говорит о невиновности спортсменов — это лишь значит, что для отстранения пока недостаточно доказательств.

В комитете также заявили, что решение об участии спортсменов из России остается прежним, они смогут принять участие в Играх только по специальному приглашению МОК.

На Олимпиаде по-прежнему запрещена государственная символика — флаг и гимн России, а на форме спортсменов будет надпись «Олимпийский атлет из России».

Пока приглашения от МОК получили 169 «чистых» спортсменов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9-го по 25 февраля в городе Пхенчхан (Южная Корея).