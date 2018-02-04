Чемпионат Азии по футзалу: Кыргызстан обыграл Иорданию

Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла Иорданию во втором матче группового этапа — 3:1. По итогам двух встреч, сборная Кыргызстана набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы D.

Сборная Кыргызстана открыла счет уже на восьмой минуте матча. Сольный проход Максата Алиева к воротам соперника завершился голом в дальнюю девятку — 1:0.

Явное доминирование кыргызстанцев по ходу матча вскоре вылилось и во второй мяч. На 11-й минуте Манас Абдурасул уулу удвоил преимущество своей сборной и команды ушли на перерыв со счетом 2:0.

Во второй двадцатиминутке иорданцы, которые в первом тайме активно оборонялись от бесконечных атак соперника, сумели сократить отставание в счете. На 27-й минуте гол в ворота кыргызстанцев забил Каиш Шабиб.

В попытке удержать победу и три очка, которые дают возможность возглавить турнирную таблицу группы D, футболисты сборной Кыргызстана всей командой ушли в защиту.

Однако, атаки, уже более осторожные и менее частые, кыргызстанцы все же продолжили. На 34-й минуте встречи, эффектно обыграв оборону сборной Иордании, гол в пустые ворота забил Адилет Иманбеков — 3:1.

Кыргызстан 3 — 1 Иордания

8’ Максат Алимов

11’ Манас Абдурасул уулу

27’ Каиш Шабиб

34’ Адилет Иманбеков

«Команда была готова к этому матчу. Мы уже встречались с Иорданией на Азиатских играх в закрытых помещениях и знали как они играют. К сожалению, мы упустили очень много шансов и не смогли забить больше, но мы вполне довольны результатом», — прокомментировал игру главный тренер кыргызстанцев Амиржан Муканов.

По итогам двух встреч группового этапа, сборная Кыргызстана набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы D. Очки в этой группе сегодня также разыграют две другие команды — Таиланд и Ливан.

Таиланд в первом матче без труда обыграл соперников из Иордании, а Ливан сыграл вничью со сборной Кыргызстана.

В стадию плей-офф смогут пробиться лишь две команды из каждой группы, которых на турнире четыре.

Финальная часть чемпионата Азии по футзалу стартовала 1 февраля в Тайване. Групповая стадия турнира продлится до 6 февраля.

В отборе на главные азиатские соревнования футзалу (или мини-футболу) участвовали 30 команд. На групповом этапе за место в топ-16 сборных, получивших путевки на турнир, Кыргызстану пришлось побороться с Узбекистаном, Туркменистаном и Непалом.

Следующий матч кыргызстанцы сыграют 6 февраля против Таиланда. Игра начнется в 17:30 по бишкекскому времени.