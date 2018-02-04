Узбекистан: Независимого журналиста Дильмурода Саидова освободили после девяти лет заключения в тюрьме

После девяти лет заключения независимый журналист и правозащитник Дильмурод Саидов досрочно вышел на свободу. Саидов занимался расследованиями и защищал права фермеров.

Независимый журналист Абдурахман Ташанов сообщил радио «Озодлик», что Саидова освободили 3 февраля.

«Дильмурод Саидов освободился из колонии несколько часов назад. Нам стало известно, что он уже едет в Ташкент. С ним по телефону разговаривал его младший брат Обид, который позже сказал мне: “Брат уже сел на такси и едет в Ташкент”», — сказал он.

Эту информацию Ташанову подтвердили в Главном управлении исполнения наказаний МВД Узбекистана.

Саидов освободили из колонии досрочно после девяти лет, проведенных в тюрьме. В июле 2009 года его приговорили к 12,5 годам лишения свободы за мошенничество и подделку документов.

Правозащитники заявляли о многочисленных нарушениях в судебном процессе против Саидова — из уголовного дела пропадали некоторые документы, обвинение опиралось на показания свидетелей, которые потом отказывались от своих слов. Они утверждали, что сказали такое под давлением правоохранителей.

Международная правозащитная организация Human Right Watch назвала обвинительный приговор против Саидова «политически мотивированным».

В 2013 году во время заключения в тюрьме Саидов сообщал, что его пытают и отбирают рукописи стихов и рассказов.

До заключения Дильмурод Саидов работал с несколькими интернет-изданиями, расследовал факты коррупции и защищал права фермеров в Самаркандской области.

С приходом к власти президента Шавката Мирзиёева из тюрьмы начали освобождать политзаключенных — журналистов и правозащитников.

На свободу вышел независимый журналист Мухаммад Бекжан, которого держали в тюрьме с 1999 года, активист Самандар Куканов, который просидел в тюрьме 23 года, и один из первых банкиров страны Рустам Усмонов, который провел в тюрьме 19 лет за критику власти Каримова и другие деятели.

Правозащитные организации отмечают, что с приходом к власти президента Шавката Мирзиеёва в Узбекистане начали происходить «позитивные изменения». Тем не менее, организация Human Rights Watch считает, что отчасти политзаключенных освобождают для того, «чтобы никто не стал задавать вопросов о том, за что вообще люди туда попали».

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