Казахстан: Более 40 000 гектаров территории у заповедника «Алтын дала» могут выделить под падение отделяемых частей российских ракет-носителей

Россия и Казахстан ведут переговоры о предоставлении территории для падения отделяемых частей ракет-носителей типа «Союз». Для этого хотят выделить местность в Жангельдинском районе Костанайской области, рядом с ней находится природный резерват «Алтын дала», через которое мигрируют краснокнижные сайгаки.

Более 40 000 гектаров земли в Костанайской области могут стать «кладбищем» для обломков отделяемых частей российских ракет, взлетевших с Байконура. Договор с «Роскосмосом» еще не подписан, власти обещают перед принятием решения встретиться с местным населением.

Если договор будет подписан, Россия будет платить Казахстану 460 тысяч долларов в год за использование этого земельного участка.

Власти Казахстана выделили для падения обломков местность у резервата «Алтын дала» — это особо охраняемая природная территория, в который входит Сарыкопинский заказник. Этот заказник раньше претендовал на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Алтын дала» известна как место, в котором рождаются и через которое мигрируют краснокнижные сайгаки — они находятся под угрозой исчезновения.

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов не видит в «кладбище» обломков ракет угрозы экологической безопасности.

«В будущем, если будет принято решение по запуску, в течение трех лет будет всего семь запусков, возможно. Будет использоваться чистый кислородно-керосиновый двигатель. По части экологической опасности – ну, это уже фобия, честно скажу», — сказал он.

Ранее для падения обломков ракет отводились участки в Карагандинской и Актюбинской областях.

«Всего на эти цели выделяется 63 тысячи гектаров: 22 тысячи в Актюбинском регионе и 41 тысяча гектаров в Костанайском», — сказал вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Альберта Рау.