Узбекистан: Милиция задержала журналиста за сбор информации

Ташкентская милиция задержала журналиста Сида Янышева, который работал над статьей о принудительном выселении жителей из их домов, на месте которых запланировано строительство делового центра.

Янышева задержали 12 декабря — об этом сообщило издание «Фергана» со ссылкой на самого журналиста.

По словам Янышева, к нему обратились жители улицы Узбекистанской в Ташкенте, которых собрались выселять из них квартир из-за строительства делового центра “Tashkent City”.

Журналист говорит, что жителям дали 10 дней на то, чтобы они покинули свое жилье, после чего их начнут насильно выселять из квартир.

Янышев записывал разговор с жителями и фотографировал, когда к нему подошли милиционеры. Они заявили, что он не имеет права общаться с гражданами и фотографировать.

Со слов Янышева, милиционеры проигнорировали его попытки объяснить свои действия — они сказали, что журналист не имел права собирать информацию, потому что «в Узбекистане нет понятия независимый журналист».

«Меня пытаются обвинить в том, что я проводил незаконную агитацию среди населения. Какую еще агитацию? Ничего подобного: я просто выполнял свою задачу как журналист и не совершал ничего противозаконного», — сказал Янышев изданию «Фергана».

Журналиста сопроводили в отделение милиции, чтобы он написал объяснительную.

Янышев сделал несколько репортажей для издания «Настоящее Время», в которых показал жизнь узбекистанцев. Например, он писал о том, почему власти не разрешают фотографировать и снимать видео не только репортерам, но и туристам.

Деловой центр “Tashkent City” построят в центре Ташкента к 2021 году. Общая стоимость проекта превышает 1 млрд долларов. Президент страны Шавкат Мирзиёев обещал лично контролировать ход строительства.

Власти снесут не только жилые дома, но и здание дома кино Узбекистана, а также помещение ранее существовавшего «Форума культуры и искусства», основанного дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнарой.

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