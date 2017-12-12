Издание «Енот» объявило о перезапуске

Бишкекское издание «Енот» вновь открылось после двух лет заморозки проекта. Сайт изменил формат своей работы, став городским блогом — теперь на нём сможет публиковаться любой желающий.

Главный редактор «Енота» Асан Ботбаев объявил о перезапуске издания 12 декабря в приветственном сообщении на сайте проекта.

«Подумалось, единственное медиа о городе год с небольшим пылилось в кэшированных ангарах сетевого подсознания, — пора его запускать», — написал Ботбаев.

По его словам, формат издания изменится — если раньше на сайте выходили только редакционные материалы, то теперь вместе с ними публиковать свои статьи о Бишкеке сможет любой желающий.

«[…] у нас нет постоянных авторов, штатных сотрудников, гонораров, зарплат и совести. Любой, желающий поделиться своим ощущением от города и его атмосферы, может писать для нас, фотографировать или рисовать иллюстрации», — написал главный редактор.

Ботбаев пояснил в интервью журналисту Kloop.kg, что редакция продолжит контролировать качество выпускаемых материалов и будет проверять статьи пользователей.

«Могут быть встречи с людьми, которым интересно для нас писать, браться за материалы. Мы будем вместе собирать материал, и я его буду верстать, подбирать фотографии», — сказал он.

По словам главного редактора, издание будет постепенно зарабатывать и увеличивать штат авторов — на этапе перезапуска «Енот» пока не будет оплачивать гонорары, а будет работать с волонтерами.

«Мы привлекли партнеров, которые будут работать над монетизацией и продвижением. […] Мы планируем зарабатывать деньги, которые будем реинвестировать в издание», — сказал Ботбаев.

Городское издание «Енот» было запущено в январе 2014 года основателями журнала «Гедонист». Сайт рассказывал о жизни, местах, культуре и событиях в Бишкеке. В апреле 2015 года проект закрылся из-за того, что часть основателей сайта уехали за границу.

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