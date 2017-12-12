Президент Сооронбай Жээнбеков сформировал команду, с которой он будет работать. Фарид Ниязов, Алмамбет Салиев, Асылбек Кожобеков — кто еще вошел в нее?
Инаугурация Сооронбая Жээнбекова прошла 24 ноября в госрезиденции «Ала-Арча». С этого времени Жээнбеков сформировал состав команды, которая будет с ним работать.
Фарид Ниязов — глава аппарата президента
Жээнбеков назначил Ниязова на должность главы аппарата 11 декабря. До этого времени Ниязов был его советником, а также возглавлял штаб Жээнбекова во время президентских выборов.
Ниязов руководил администрацией президента в течение двух лет при предшественнике Жээнбекова Алмазбеке Атамбаеве.
Также он пять лет был советником Атамбаева.
Его политическая карьера началась еще при первом президенте Кыргызстана Аскаре Акаеве — Ниязов был управляющим делами Министерства иностранных дел, помощником вице-премьер-министра, а позже стал главой пресс-службы президента.
Во время правления Курманбека Бакиева Ниязов не занимал никаких должностей, но вернулся в политику после революции 2010 года, возглавив информационно-координационный аппарат Временного правительства.
На президентских выборах 2011 года Ниязов возглавлял предвыборный штаб Алмазбека Атамбаева.
Мухамметкалый Абулгазиев — первый замглавы аппарата президента
На эту должность Абулгазиева 12 сентября назначил экс-президент Алмазбек Атамбаев. До этого он был советником президента и первым вице-премьер-министром.
После крушения «Боинга-747» под Бишкеком в январе 2017 года Абулгазиев возглавлял группу по ликвидации его последствий. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, большинство из которых — жители поселка Дачи СУ, на который рухнул самолет.
На пост вице-премьера Абулгазиев пришел из Соцфонда, в котором проработал 13 лет, причем шесть из них — на должности председателя ведомства.
Алмамбет Салиев — замглавы аппарата президента
Жээнбеков назначил Салиева заместителем руководителя своей администрации 11 декабря. До него эту должность занимала Эльвира Сариева — экс-министр образования.
Салиев начал свою карьеру в милиции Ошской области, а позже в течение трех лет проработал в областной администрации в отделе по делам обороны и правопорядка.
В 2012 году он возглавил отдел по делам обороны и правопорядка в государственной администрации Ошской области.
Через четыре года Салиева назначили заместителем главы отдела по обороне, правопорядку и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства.
Толгонай Стамалиева — глава пресс-службы президента
Стамалиева возглавила пресс-службу президента 10 ноября по назначению Атамбаева. Во время выборов президента она работала в штабе Жээнбекова. В течение года, пока Жээнбеков был премьер-министром, она руководила пресс-службой правительства.
Стамалиева начала свою карьеру с корреспондента государственного информагентства «Кабар».
После этого она работала в пресс-службах президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, а также возглавляла информационный отдел Центризбиркома. Стамалиева также работала пресс-секретарем в аэропорту «Манас».
В 2009 году Стамалиеву назначили замглавы пресс-службы парламента, а позже она возглавила отдел. Через два года она перешла в Центризбирком в качестве помощника председателя.
После чего с 2012 года в течение трех лет руководила пресс-службой парламента.
Асылбек Кожобеков — советник президента
Кожобекова назначили на эту должность 11 декабря. Он проработал в спецслужбах (СНБ, а позже ГКНБ) 19 лет.
Также в течение двух лет Кожобеков был ведущим экспертом-аналитиком Института стратегического анализа и прогноза при Кыргызско-Славянском университете.
С 2010 по 2013 год он был заместителем председателя таможенной службы.
Жениш Разаков — советник президента
Разакова назначил на этот пост 26 октября Алмазбек Атамбаев.
Свою карьеру Разаков начал в органах внутренних дел. В 2011 году он стал начальником УВД Баткенской области. А через год стал полпредом правительства в Баткенской области и проработал на этой должности пять лет.
В 2016 году Разаков стал вице-премьер-министром по вопросам границ.
Муратбек Шайымкулов — еще один советник президента
Шайымкулов занял пост советника президента 27 ноября. Он уже был на должности советника Жээнбекова, когда тот был премьер-министром с 2016 по 2017 год.
С 2000 по 2005 годы Шайымкулов был советником спикера парламента. Позже он работал экспертом в отделе экономической и социальной политики — сначала парламента, а затем аппарата президента.
В 2009 году Шайымкулов стал работать в Центральном агентстве по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ), которое возглавлял сын экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева — Максим.
После апрельской революции Шайымкулов создал Институт экономического анализа и прогнозирования.
Однако уже в 2012 году вновь стал советником спикера парламента и проработал на этой должности четыре года.
Эрнис Толтоев — помощник президента
Толтоев стал помощником Жээнбекова 27 ноября.
До этого он уже дважды занимал должность помощника Жээнбекова: когда тот занимал должности полпреда правительства и губернатора Ошской области, и позже — когда Жээнбеков стал премьер-министром.
Толтоев начал свою карьеру в Ошской областной госадминистрации в 2009 году. В течение четырех лет он работал на разных должностях — пресс-секретарь, ведущий специалист отдела образования, ведущий специалист отдела промышленности.
В 2013 году он стал главой Кызыл-Октябрьского айыл окмоту Узгенского района Ошской области и проработал на этой должности три года.
Уже в 2016 году Эрнис Толтоев был избран депутатом Ошского горкенеша от провластной партии СДПК, но проработал там всего два месяца, так как стал помощником премьер-министра.