Президент Сооронбай Жээнбеков сформировал команду, с которой он будет работать. Фарид Ниязов, Алмамбет Салиев, Асылбек Кожобеков — кто еще вошел в нее?

Инаугурация Сооронбая Жээнбекова прошла 24 ноября в госрезиденции «Ала-Арча». С этого времени Жээнбеков сформировал состав команды, которая будет с ним работать.