Международная правозащитная организация Amnesty International заявила о том, что жизнь арестованного узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева в опасности, и призывает провести акцию в его защиту. По ее мнению, в Узбекистане «резко ограничены права граждан на свободу слова и проведение мирных собраний».

Amnesty International заявила, что ранее задержанный журналист «содержится в печально известном своими пытками и издевательствами следственном изоляторе». В организации считают, что с ним могут бесчеловечно обращаться и пытать.

Amnesty International призвала активистов начать акцию в защиту Абдуллаева и писать обращения с требованием освободить журналиста спецслужбам Узбекистана.

Amnesty International считает, что журналиста арестовали «исключительно из-за своей профессиональной деятельности и критики в адрес властей» и назвала Узбекистан страной с «резко ограниченными правами граждан на свободу слова и проведение мирных собраний».

Ранее еще одна правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Узбекистана незамедлительно освободить Абдуллаева из-под стражи.

Бобомурод Абдуллаев – известный в Узбекистане спортивный журналист.

Руководитель оппозиционного движения и политик в изгнании Мухаммад Салих 3 октября сообщил журналистам, что Абдуллаев последние 14 лет писал разоблачающие статьи о Каримове и спецслужбах страны.

По его словам, журналист работал под псевдонимом Усман Хакназаров.

Суд 1 октября приговорил Бобомурода Абдуллаева к десяти дням ареста за Организацию заговора в целях захвата власти и свержения конституционного строя».

Согласно материалам суда, Абдуллаев разработал программу «Жатва», направленную на свержения конституционного строя в стране.

Участники «Жатвы», среди которых должностные лица правительства, якобы готовили госпереворот.

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