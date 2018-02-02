Чемпионат Азии по футзалу: Кыргызстан и Ливан сыграли вничью

Сборная Кыргызстана по футзалу стартовала на чемпионате Азии с ничьей. Первый матч группового этапа против Ливана завершился со счетом 2:2.

Первой счет в матче открыла сборная Кыргызстана. На 16-й минуте встречи ливанцы потеряли мяч вблизи своей штрафной площади, чем и воспользовались кыргызские футболисты — Максат Алимов со второй попытки забросил мяч в ворота ливанского голкипера — 1:0.

С трудом добытое преимущество кыргызстанцы чуть не потеряли в конце первой двадцатиминутки — в ворота сборной был назначен 10-метровый удар, но на радость кыргызских болельщиков, Кириллу Ермолову удалось его отразить.

Второй тайм ливанцы вышли играть явно настроенными на победу — на 21-й минуте Ахмад Эль-Дине сравнял счет и он же, спустя семь минут вывел свою команду вперед ударом в дальний угол ворот кыргызстанцев.

Пытаясь сохранить преимущество, ливанцы играли на удержание счета и всей командой ушли в оборону. Однако это не помогло, под конец встречи, на 35-й минуте Адилет Иманбеков, воспользовавшись ошибкой защитников, забросил мяч точно в сетку ворот соперника — 2:2.

По итогам первой встречи группового этапа, в копилке кыргызстанцев появился первый балл на турнире.

Кыргызстан 2 — 2 Ливан

16’ Максат Алимов

21’ 28’ Ахмед Эль-Дине

35’ Адилет Иманбеков

Финальная часть чемпионата Азии по футзалу стартовала 1 февраля в Китайском Тайбэе. Групповая стадия турнира продлится до 6 февраля. По итогам жеребьевки Кыргызстан попал в группу D, вместе со сборными Таиланда, Ливана и Иордании.

В стадию плей-офф смогут пробиться лишь две команды из каждой группы, которых на турнире четыре.

В отборе на главные азиатские соревнования футзалу (или мини-футболу) участвовали 30 команд. На групповом этапе за место в топ-16 сборных, получивших путевки на турнир, Кыргызстану пришлось побороться с Узбекистаном, Туркменистаном и Непалом.

Следующий матч кыргызстанцы сыграют 4 февраля против Иордании.