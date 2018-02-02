Минобразования Кыргызстана не следило за содержанием учебников, на которые тратит миллионы

Ежегодно министерство образования тратит десятки миллионов сомов на печать школьных учебников и пособий. Однако, как выяснил Kloop.kg, ведомство не проверяло содержание книг до ноября 2017 года. Ситуация изменилась после двух скандалов с пособиями, которые теперь придется переиздавать.

Кыргызский минобр в 2016 году потратил 64,5 млн сомов на издание чуть более одного миллиона учебников. Сколько потрачено на школьные пособия, неизвестно. Но до ноября 2017 года министерство образования не следило за содержанием книг, выпускаемых им в Кыргызстане.

Заведующая сектором по книгоизданию Чынара Курбанова объяснила это тем, что сотрудники ведомства «физически не успевают» проверять содержание каждого учебника или пособия — в отделе работают всего два человека, включая её.

По словам Курбановой, ведомство проверяло только технические параметры в книгах, например, соблюдение отступов или размер шрифтов, а в вопросе содержания полагалось на авторов, составителей учебников и «доверяло им» содержание книг, не вычитывая их перед печатью.

Женщина продает учебники в подземном переходе в центре Бишкека. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

«Нам принесли брошюру, мы посмотрели: вот так она должна быть. Ну, хорошо, слава богу, там выдержаны технические параметры. […] У меня доверие к авторами. Если авторы своего произведения ставят подпись, то, естественно, они отвечают за этот материал», — говорит она.

Ситуация изменилась в ноябре 2017 года, когда министерство преобразовало техническую комиссию в техническо-экспертную, закрепив еще двух сотрудников из отдела государственного языка и Кыргызской академии наук. Теперь они отвечают за качество и содержание учебников и пособий.

Это произошло после скандалов с ошибками в двух пособиях, которые теперь придется переиздавать.

Ситуация №1. Ошибки в формулах в пособии по физике

Один из споров вызвало пособие по физике «Мектеп физикасы боюнча класстан тышкаркы иштер» («Рабочая тетрадь для внеклассной работы по физике»). Оно вышло в 2016 году тиражом 2500 экземпляров.

В изданных пособиях по физике были ошибки в формулах и отсутствовали иллюстрации — несмотря на это, министерство образования издало книгу и заплатило за выполненный заказ 92,5 тысячи сомов.

Пособие по физике «Мектеп физикасы боюнча класстан тышкаркы иштер» (справа), которое напечатали без иллюстраций. Слева показано, каким пособие должно было быть. Фото: Александра Ли / Kloop.kg

Проблема выяснилась через месяц после печати, когда дочь одного из авторов получила окончательный вариант книги и пожаловалась в министерство образования — она назвала изданные пособия «макулатурой».

«Здесь нет ни одного рисунка, который бы рассказывал об эксперименте […] Там написано “смотреть рисунок такой-то”, а самого рисунка нет», — сказала журналистам Kloop.kg Нургуль Койчуманова, которая получила права на пособие после смерти отца.

По её словам, ошибки при печати были не только в иллюстрациях, а еще и в несоблюдении полей и в физических формулах. «Там даже физические формулы написаны не латинскими буквами, а кириллицей — ни физик, ни гуманитарий не поймет», — сказала она.

Остальные авторы пособия с ней полностью согласны — они подтвердили журналистам Kloop.kg, что поддерживают претензии со стороны Койчумановой.

Директор издательства «Эдем-принт», которое печатало это пособие, Олеся Аппазова сказала Kloop.kg, что ошибки возникли по вине их бывшего сотрудника, который отвечал за издание.

«В соответствии с ГОСТом от нас потребовалось внести кое-какие изменения в издание, и нам нужно было повторно его письменно согласовать с авторами. Просто их (авторов) слишком много было, и, видимо, [наши сотрудники] не стали себя утруждать», — говорит она.

По мнению Аппазовой, в этой ситуации есть вина и самих авторов, которые «немножко безалаберно» относились к согласованию книг.

«Такая работа была проведена, в принципе, они же сами в это свой труд вкладывали, и так некачественно все это посмотреть — с их стороны это тоже неверно», — считает она.

Аппазова также сказала, что комиссия министерства образования дважды проверяла макеты пособия и потратила на это около месяца.

«Члены технической комиссии дважды подписывали нам макеты и никто не задался вопросом “А что не так?” […] Мало того, что эту работу всю подписали, ее еще и всю приняли», — говорит Аппазова.

Ученицы на уроке в бишкекской школе №67. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Представитель минобразования Чынара Курбанова сказала, что одобрила пособие и не видела макет с рисунками вообще. По ее словам, она бы не допустила печать без иллюстраций, если бы знала об их существовании.

«Мы видели чистую рукопись, голую, которая без рисунков, которая была передана. Министерство — оно посредник просто, оно оплачивает», — уверяет она.

Дочь автора пособия, в свою очередь, говорит, что копию макета с рисунками она получила от Курбановой.

Ситуация №2. Сотни грамматических ошибок

Вторая книга, которую придется переиздавать — дополнительное учебное пособие по физике «Физика боюнча маалымдама» («Справочник по физике»). Его тиражировала типография «Полиграфбумресурсы» в количестве 700 экземпляров. Печать обошлась минобразования в 71,4 тысячи сомов.

Это пособие было растиражировано с грамматическими ошибками — как минимум, по четыре ошибки на каждой странице — в самом пособии 159 страниц.

Пособие по физике «Физика боюнча маалымдама» с отмеченными в нем ошибками. Фото: Александра Ли / Kloop.kg

Замдиректора «Полиграфбумресурсов» Барчынай Кочконбаева сказала журналистам Kloop.kg, что ее компания не отвечает за ошибки. По ее мнению, в них виноваты сами авторы учебника и издательство, нанятое типографией.

«Издательскую доработку делали другие люди. Мы заключали с ними контракт, они получили за это оплату и, соответственно, ответственность ложится на них», — говорит она.

В самой книге указано, что при тиражировании пособия типография сотрудничала с издательством «Китеп компани». Это подтверждает и сама Кочконбаева. Однако сотрудник издательства Кылыч Коеналиев сказал Kloop.kg, что они изготавливали для учебника только обложку.

Судя по информации, которая указана в книге, пособие на ошибки проверяла Ф. Абдалова. По словам Кочконбаевой, это внештатный корректор, которого нанимали «разово». Контакты Абдаловой замдиректора типографии дать отказалась.

Учебники в библиотеке бишкекской школы №4. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Кочконбаева говорит, что авторы пособия сами не проверили предварительный вариант и одобрили его с ошибками.

«Авторы должны были проверить, прочитать как положено, и только после того, как они должны были быть довольны результатами — подписать и дать согласие на печать […] Только после того, как мы получили их подписи, мы пустили в печать», — говорит она.

Всего у книги четыре автора. Окончательную версию книги подписала только одна из них — сотрудница Кыргызской академии образования Бюбюсара Мурзаибраимова. Она считает, что пособие вышло с незначительными ошибками.

«В книге физических ошибок не было. Там мелкие ошибки были, но они незначительные. Пособие можно использовать, ничего страшного. Это же дополнительное учебное пособие, не основное», — считает она.

Нургуль Койчуманова, которая обладает правами и на это пособие, не согласна с Мурзаибраимовой. По ее мнению, в книге много грамматических и технических ошибок.

«Там элементарно даже правила переноса неправильные — это грубейшая грамматическая ошибка», — говорит она.

После того, как журналисты Kloop.kg начали разговаривать с сотрудниками министерства образования, ведомство встретилось с представителями типографий и авторами. На этой встрече они решили, что типографии за свой счет переиздадут книги.

Издательство «Эдем-принт» уже подготовило новый вариант пособия с рисунками и исправленными ошибками, который передала авторам на согласование. По словам Койчумановой, в пособии вновь было много ошибок, и она передала в издательство исправленный ею вариант. Типография «Полиграфбумресурсы» пока не подготовила новый вариант книги.